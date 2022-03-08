Кадейкин — об отъезде легионеров: игроки «Салавата» стараются не забивать себе голову

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал победу в матче с «Сибирью».



«Хорошо начали. Быстрое движение, хорошие скорости. Сделали задел себе на игру. Дальше старались просто играть по счёту. Сыграли неплохо большинство, поэтому всё хорошо сложилось сегодня.



Откуда берутся эмоции и скорости? Можно по-разному утро начать: можно встать вразвалочку, а можно встать и начать делать дела. Так же и тут: ты или выходишь и включаешься сразу, или ждёшь, когда игра сама по себе придёт. Но мы уже убедились, что она сама по себе не приходит. Прошлую игру ждали-ждали, но вот дождались проигрыша. Здесь решили ничего не ждать и включить сразу на полную скорость.



Почему улучшилось резко большинство? Всё то же самое, что и при игре в равных составах. Когда ты «пять на пять» играешь на максимум, включаешь скорости, то и в большинстве ты сразу начинаешь первые шаги быстро делать, и линии открываются, и как-то ты побыстрее, а соперник помедленнее кажется. А когда ты пешком ходишь с начала игры, то и невозможно включиться в большинстве. Ты становишься на две ноги и пытаешься за счёт каких-то передач найти какие-то голы. Но так не бывает. Поэтому как мы вышли «пять на пять» и включили скорости, так и в большинство это перетекло, где мы были быстрее, где мы двигались, находили передачи. В принципе, всё открылось, и мы забили голы.



Как с Тихоновым решаем, кто выйдет на вбрасывание? Встаём в зависимости от ситуации. У нас Витя на правах старшего товарища определяет, кто будет. Он как тренер объявляет мне, кто будет вставать на вбрасывание. Сегодня он пару раз сказал, что у него не идёт, поэтому мне пришлось играть.



Обе мои шайбы заброшены на противоходе? На противоходе получилось, что начали так двигаться. В первом Шмелёв начал движение на ворота. За счёт движения шайбы нашли свободное пространство, где Серёга поехал, и за счёт этого удалось раскачать вратаря. Так же и второй момент: быстрое движение шайбы. Динар начинает движение вперёд, и, когда мы двигаемся, открывается линия, открываются окна для броска. Поэтому там не наиграно, а за счёт движения получаются такие моменты.



Дополнительная ответственность после отъезда легионеров? Оно понятное дело, но, с другой стороны, мы стараемся не забивать себе голову. Потому что если мы будем об этом думать, то не будем играть ни лучше, ни хуже. Мы стараемся как-то фокусироваться именно на сути игры. Смотрим игры, пытаемся что-то менять. Смотрим, где мы недорабатываем. Мы не сидим и друг другу не забиваем голову, кто должен лучше играть. Мы больше по сути дела разговариваем. И, думаю, результат пока идёт. А то, что молодые ребята вокруг нас, они любому опытному дадут фору», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.