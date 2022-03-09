Овечкин отреагировал на то, что догнал Яромира Ягра в гонке снайперов в истории НХЛ

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4, ставшей для них третьей кряду.



По ходу матча российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и догнал в гонке снайперов в истории НХЛ Яромира Ягра.



«Конечно, это большое достижение. Я всегда говорю, что никогда не добился бы этого без своих партнёров – как нынешних, так и прежних. Это командная работа, спасибо ребятам. 1000 матчей с Бэкстрёмом? В раздевалке была особенная атмосфера, не так много ребят сыграли вместе 1000 матчей. На собрании мы посмотрели видео, посвящённое этому. Крутой момент, Никлас – великолепный лидер, отличный друг. Мне повезло сыграть с ним все эти матчи», – цитирует Овечкина NBC Sports.



Напомним, в активе россиянина стало 36 голов в этом сезоне. Таким образом, Александр догнал Яромира Ягра, ранее единоличного занимавшего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина теперь 766 заброшенных шайб, столько же в активе чешского нападающего. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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