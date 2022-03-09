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Александр Овечкин догнал Яромира Ягра в списке снайперов в истории НХЛ

Александр Овечкин догнал Яромира Ягра в списке снайперов в истории НХЛ
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 3-й период, гости ведут в счёте – 5:4.

В середине второго периода отличиться удалось 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину, для которого эта шайба стала 35-й в нынешнем сезоне и 765-й за всю карьеру в НХЛ. Ассистентом Александра выступил его соотечественник Евгений Кузнецов, сделавший 37-ю голевую передачу в этой регулярке. В конце третьего периода Овечкин оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. В активе россиянина стало 36 голов в этом сезоне.

Таким образом, Александр догнал Яромира Ягра, ранее единоличного занимавшего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина теперь 766 заброшенных шайб, столько же в активе чешского нападающего. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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