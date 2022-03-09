Норрис обошёл Алексея Яшина по скорости забитых 20 голов за сезон в истории «Оттавы»

Сегодня, 9 марта, в Сент-Луисе (США) на арене «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).
Одну из шайб гостей забросил центральный нападающий Джош Норрис – этот гол стал для него 20-м в текущем сезоне, а забил он его в 40-м матче. Таким образом, он обошёл два достижения отечественного нападающего Алексея Яшина по количеству матчей, которые потребовалось провести центральным, чтобы забить 20 голов за сезон.
Рекорд – 38 матчей – принадлежит Мэтту Дюшену (2018/2019). 39 – у Джейсона Спеццы (2006/2007). Джош Норрис забил в 40-м матче в текущем сезоне, 41 встреча потребовалась Яшину в сезоне-1994/1995, а 42 – в 1998/1999.
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