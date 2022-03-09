Каменский оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги и советник главного тренера сборной России Валерий Каменский поделился мнением о дубле форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Калгари Флэймз», благодаря которому он догнал Яромира Ягра в списке снайперов в истории НХЛ.
«Все болельщики ждали этого. Хочется поздравить Александра и пожелать дальнейших успехов. Сейчас каждая шайба — его личный рекорд и наше настроение. Так держать и двигаться дальше!
Догонит ли Хоу и Гретцки? Будем болеть и переживать, есть большой шанс догнать. Зная целеустремлённость Александра, его любовь к хоккею — нет ничего невозможного. Будем только радоваться, желать побольше голов и помогать, чем сможем», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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