Каменский оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги и советник главного тренера сборной России Валерий Каменский поделился мнением о дубле форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Калгари Флэймз», благодаря которому он догнал Яромира Ягра в списке снайперов в истории НХЛ.

«Все болельщики ждали этого. Хочется поздравить Александра и пожелать дальнейших успехов. Сейчас каждая шайба — его личный рекорд и наше настроение. Так держать и двигаться дальше!



Догонит ли Хоу и Гретцки? Будем болеть и переживать, есть большой шанс догнать. Зная целеустремлённость Александра, его любовь к хоккею — нет ничего невозможного. Будем только радоваться, желать побольше голов и помогать, чем сможем», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.