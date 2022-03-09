Никита Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по скорости оформления 20+ передач

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях крупно проиграла «Виннипег Джетс» (4:7). Россиянин Никита Кучеров отдал ассист и заработал «-4» по показателю полезности.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, нападающий отдал свою 20-ю результативную передачу в 21 матче текущего сезона. Он занял четвёртое место по скорости оформления 20+ ассистов в истории «Лайтнинг». Быстрее Кучерова достичь этой отметки удавалось лишь Стивену Стэмкосу в сезоне-2017/2018 (16 матчей), Мартену Сан-Луи в сезоне-2012/2013 (18 встреч) и Венсану Лекавалье в сезоне-2007/2008 (20 матчей).

Для гостей это поражение стало вторым в последних четырёх матчах. «Тампа» продолжает занимать третье место в Восточной конференции, имея в своём активе 80 очков и отставая от «Флориды Пантерз» и «Каролины Харрикейнз» на три очка. «Виннипег» остался на 12-й строчке в Западной конференции с 60 очками.