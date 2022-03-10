«Ваня, мы с тобой!» Игроки и сотрудники «Авангарда» поддержали Ивана Мирошниченко

Игроки и сотрудники «Авангарда», а также академии команды записали видеообращение к нападающему команды Ивану Мирошниченко, который в настоящий момент проходит лечение.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ХК «Авангард».

Напомним, 3 марта «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание протекает в простой форме и поддаётся лечению. Вероятно, форвард пропустит весь следующий сезон.

Мирошниченко мог быть выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года.



Последний матч форвард провёл за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ.

Сообщалось, что хоккеист может пропустить весь следующий сезон из-за болезни.