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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 10 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3, ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0).

В составе хозяев отличились Кайлер Ямамото, Коди Сеси, Брэд Мэлоун и Коннор Макдэвид. Всего в этом матче Макдэвид набрал два очка и стал первым игроком в сезоне, достигшим отметки в 80 очков. У «Вашингтона» голом отметился Никлас Бекстрём, дубль оформил Ти Джей Оши.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бекстрём (Манта, Оши) – 22:17 (5x5)   1:1 Ямамото (Макдэвид, Бушар) – 32:01 (5x4)   2:1 Сеси (Мэлоун, Райан) – 38:12 (5x5)   2:2 Оши (Бекстрём, Карлсон) – 46:13 (5x4)   3:2 Мэлоун (Кассиан, Бушар) – 50:31 (5x5)   3:3 Оши (Карлсон, Кузнецов) – 59:58 (6x5)   4:3 Макдэвид – 63:27 (3x3)

«Ванкувер Кэнакс» — «Монреаль Канадиенс» — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).

В составе хозяев отличились Трэвис Хэмоник, Брок Бёзер, Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон и Бо Хорват. У «Монреаля» дубль на счету Арттури Лехконена, ещё одну шайбу забросил Рем Питлик.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Лехконен (Эванс, Питлик) – 12:41 (5x5)   1:1 Хэмоник (Хант, Миллер) – 13:35 (5x5)   2:1 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 30:34 (5x4)   2:2 Лехконен (Питлик) – 34:22 (5x5)   3:2 Миллер – 43:44 (5x5)   4:2 Петтерссон (Миллер, Хорват) – 48:53 (5x4)   4:3 Питлик (Кофилд, Лехконен) – 55:35 (5x5)   5:3 Хорват – 59:02 (en)

Турнирная таблица

Таблицу Восточной конференции с 83 очками после 56 игр возглавляет «Каролина Харрикейнз», столько же баллов у «Флориды Пантерз», которая сыграла на одну встречу больше, на три балла от них отстаёт «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На Западе уверенно лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 87 очков в 58 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», набравший 75 баллов в 56 встречах. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», у которого 71 очко в 56 матчах.

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