Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 10 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3, ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0).

В составе хозяев отличились Кайлер Ямамото, Коди Сеси, Брэд Мэлоун и Коннор Макдэвид. Всего в этом матче Макдэвид набрал два очка и стал первым игроком в сезоне, достигшим отметки в 80 очков. У «Вашингтона» голом отметился Никлас Бекстрём, дубль оформил Ти Джей Оши.

«Ванкувер Кэнакс» — «Монреаль Канадиенс» — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).

В составе хозяев отличились Трэвис Хэмоник, Брок Бёзер, Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон и Бо Хорват. У «Монреаля» дубль на счету Арттури Лехконена, ещё одну шайбу забросил Рем Питлик.

Турнирная таблица

Таблицу Восточной конференции с 83 очками после 56 игр возглавляет «Каролина Харрикейнз», столько же баллов у «Флориды Пантерз», которая сыграла на одну встречу больше, на три балла от них отстаёт «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На Западе уверенно лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 87 очков в 58 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», набравший 75 баллов в 56 встречах. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», у которого 71 очко в 56 матчах.