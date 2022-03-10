«Салават» — «Сибирь»: Кулёмин отличился после эффектного финта и передачи Кадейкина

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» продолжается матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью». На 13-й минуте третьего периода хозяева ведут со счётом 3:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин стал автором заброшенной шайбы на 41-й минуте встречи. Форвард уфимцев Александр Кадейкин сделал передачу на пятак, откуда Кулёмин нанёс прицельный бросок, также сделав эффектный финт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также в составе «Салавата» отметились Алексей Пустозёров и Глеб Кузьмин, у «Сибири» шайбу забросил Александр Шаров.