ЦСКА получил у «Лады» права на Гурьянова, выступающего в НХЛ за «Даллас»

Московский ЦСКА на официальном сайте сообщил о получении прав на нападающего Дениса Гурьянова у тольяттинской «Лады».
Сообщается, что взамен клуб из Тольятти получил денежную компенсацию.
24-летний Гурьянов — воспитанник тольяттинского хоккея. В Континентальной хоккейной лиге он дебютировал в сезоне-2014/2015 и провёл за «Ладу» 55 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.
С 2016 года Гурьянов играет в системе клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз», который выбрал его на драфте НХЛ в первом раунде под общим 12-м номером. Всего в НХЛ он провёл 220 матчей, набрав 105 (51+54) очков. В сезоне-2019/2020 Гурьянов вместе с «Далласом» вышел в финал Кубка Стэнли.
В текущем сезоне НХЛ форвард провёл 52 матча, набрав 25 (9+16) очков при общей полезности «+1».
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