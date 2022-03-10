«Северсталь» забила гол «Динамо» в ситуации «6 на 3». Разин заменил вратаря в большинстве

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» продолжается матч в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встречается с череповецкой «Северсталью». На шестой минуте во втором периоде хозяева ведут со счётом 3:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Хоккеисты «Северстали» забросили шайбу, разыграв ситуацию «шесть на три». Два хоккеиста «Динамо» — Александр Петунин и Михаил Фисенко — заработали удаление, также главный тренер череповецкого клуба Андрей Разин заменил вратаря на полевого игрока, после чего гол забил шведский защитник Робин Пресс.

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