«Ак Барс» в овертайме переиграл «Авангард», трижды уступая по ходу встречи

Казанский «Ак Барс» в овертайме одержал победу над омским «Авангардом» в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».



На 11-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский, ему ассистировал Арсений Грицюк. На 16-й минуте в ситуации «5 на 4» ответную шайбу забросил Артём Галимов, голевой пас на счету Даниса Зарипова и Даниила Журавлёва.



На 30-й минуте Толчинский оформил дубль, ассистент — Корбан Найт. На 35-й минуте Дмитрий Кателевский восстановил равновесие в счёте, результативный балл также набрал Даниил Журавлёв.



На 36-й минуте «Авангард» вышел вперёд в третий раз благодаря усилиям защитника Алексея Емелина. Голевую передачу сделали Иван Телегин и Никита Комаров. «Ак Барс» отыгрался на 51-й минуте в ситуации «5 на 4», отметился Кирилл Панюков с передач Джордана Уила и Дмитрия Кагарлицкого.



Победный гол казанцев на шестой минуте овертайма забросил защитник Стивен Кэмпфер.



Счёт в серии — 3-2 в пользу «Авангарда». Следующий матч состоится в субботу, 12 марта, в Балашихе.