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«Ак Барс» в овертайме переиграл «Авангард», трижды уступая по ходу встречи

«Ак Барс» в овертайме переиграл «Авангард», трижды уступая по ходу встречи
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Казанский «Ак Барс» в овертайме одержал победу над омским «Авангардом» в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

На 11-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский, ему ассистировал Арсений Грицюк. На 16-й минуте в ситуации «5 на 4» ответную шайбу забросил Артём Галимов, голевой пас на счету Даниса Зарипова и Даниила Журавлёва.

На 30-й минуте Толчинский оформил дубль, ассистент — Корбан Найт. На 35-й минуте Дмитрий Кателевский восстановил равновесие в счёте, результативный балл также набрал Даниил Журавлёв.

На 36-й минуте «Авангард» вышел вперёд в третий раз благодаря усилиям защитника Алексея Емелина. Голевую передачу сделали Иван Телегин и Никита Комаров. «Ак Барс» отыгрался на 51-й минуте в ситуации «5 на 4», отметился Кирилл Панюков с передач Джордана Уила и Дмитрия Кагарлицкого.

Победный гол казанцев на шестой минуте овертайма забросил защитник Стивен Кэмпфер.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Авангарда». Следующий матч состоится в субботу, 12 марта, в Балашихе.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Толчинский (Грицюк) – 10:36 (5x3)   1:1 Галимов (Зарипов, Журавлёв) – 15:36 (5x4)   1:2 Толчинский (Найт) – 29:35 (5x5)   2:2 Кателевский (Журавлёв) – 34:33 (5x5)   2:3 Емелин (Телегин, Комаров) – 35:34 (5x5)   3:3 Панюков (Уил, Кагарлицкий) – 50:30 (5x4)   4:3 Кэмпфер (Кагарлицкий, Билялов) – 65:31 (5x5)
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