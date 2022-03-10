Кудашов: за 4 игры у «Динамо» было 50 минут штрафа. Сейчас я даже и не знаю. Это проблема

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Северсталью» (5:2) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Атмосфера наконец-то возвращается на наш стадион, была по-настоящему похожа на плей-офф. Большое спасибо болельщикам за поддержку.



А по игре, как и в предыдущем матче, когда-то мы владели инициативой, когда-то соперник. Сегодня удачно распорядились нашими моментами. Были ли у меня в тренерской карьере более событийные отрезки, чем сегодняшний второй период? Да у нас и в этом сезоне похлеще были периоды. Например, в Новосибирске, когда 5:0 вели и еле вытянули игру. Нужно ли было успокаивать команду? Всё было спокойно на лавке, игроки сами понимали, что не так.



Было ли задание как можно больше бросать? Любая игра состоит из голов, а для того, чтобы забить, всегда нужно больше бросать. Только за четыре игры у нас 50 штрафных минут. Сейчас, если подсчитать, я даже и не знаю. Это проблема, которую мы пытаемся исправить.



У Петерссона повреждение, но какой степени тяжести – не знаю», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.