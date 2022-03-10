Шипачёв: очень благодарен, что Ерёменко всё взял в свои руки. Как он всегда это делает

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал победу клуба в матче с «Северсталью» (5:2) в рамках плей-офф Кубка Гагарина.



«Хорошая игра была сегодня, получилось здорово начать. Потом глупые удаления, хотя разговариваем в команде, чтобы меньше это делать. Пока не получается. Ломаем игру из-за этого. У нас есть ребята, которые хорошо обороняются. Мы готовимся к следующему матчу.



Что всё-таки творится с удалениями? «Северсталь» здорово играет, быстрые ребята, которые лезут на пятак, из-за этого нам приходится удаляться. Наверное, эмоции есть: при своих трибунах мы пытаемся бежать в атаку, и иногда плохо получается у нас.



Выход Ерёменко изменил серию? На самом деле, мы первые матчи играли плохо. Вины Бочарова не было. Мы удалялись, бежали непонятно куда. Потом немного перестроились. Я очень благодарен, что Саня вышел и взял всё в свои руки, как и всегда это делает.



Я третий год подряд становлюсь лучшим бомбардиром, не наступило ли у меня пресыщения от забитых голов? Я всё время говорю, что кайфую от хоккея. Если бы мне не нравилось, я бы не играл. Это моя любимая работа, и мне очень нравится играть с ребятами, пытаться принести пользу «Динамо», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.