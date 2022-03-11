«Аризона» победила «Торонто» в овертайме, «Чикаго» уступил «Бостону»
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Состоялись ещё два матча НХЛ. «Аризона Койотс» в гостях одолела «Торонто Мэйпл Лифс», а «Чикаго Блэкхоукс» в концовке встречи дома проиграл «Бостон Брюинз».
«Аризона» в гостевой игре Национальной хоккейной лиги на «Скотиабанк-Арена» победила «Торонто» в овертайме 4:5 (0:2, 1:2, 3:0, 0:1). Для них эта победа стала четвёртая кряду. Джейкоб Чикран оформил дубль. У российских игроков «Торонто» Ильи Михеева и Ильи Любушкина – «0» и «-1» очко по показателю полезности соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Гальченюк (Нэш, Мэйо) – 02:09 (5x5) 0:2 Чикран (Кессел, Гальченюк) – 04:21 (5x5) 0:3 Бойд (Келлер, Шмальц) – 21:08 (5x5) 1:3 Энгвалль (Керфут, Лильегрен) – 24:55 (5x5) 1:4 Фишер (Круз, Маччелли) – 31:57 (5x5) 2:4 Керфут (Броди, Нюландер) – 43:38 (5x5) 3:4 Мэттьюс (Бантинг) – 48:07 (5x5) 4:4 Нюландер (Керфут) – 48:17 (5x5) 4:5 Чикран (Маччелли) – 62:17 (3x3)
В параллельном матче «Бостон» на арене «Ти-Ди Гарден» одолел «Чикаго» благодаря голу в концовке встрече со счётом 4:3(1:1, 2:1, 1:1). Давид Пастрняк оформил дубль и записал на свой счёт ассист (2+1). Канадский форвард «Чикаго» Брэндон Хагель также забил две шайбы.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Койл (Клифтон) – 04:12 (5x5) 1:1 Дебринкэт (Кейн) – 06:41 (5x5) 1:2 Хагель (Тэйвз, Дак) – 24:12 (5x5) 2:2 Ашан (Маршан, Пастрняк) – 31:57 (5x4) 3:2 Пастрняк (Макэвой, Бержерон) – 35:23 (5x4) 3:3 Хагель (Дебринкэт, Строум) – 43:24 (5x4) 4:3 Пастрняк (Холл) – 59:42 (5x5)
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