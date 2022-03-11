«Аризона» победила «Торонто» в овертайме, «Чикаго» уступил «Бостону»

Состоялись ещё два матча НХЛ. «Аризона Койотс» в гостях одолела «Торонто Мэйпл Лифс», а «Чикаго Блэкхоукс» в концовке встречи дома проиграл «Бостон Брюинз».



«Аризона» в гостевой игре Национальной хоккейной лиги на «Скотиабанк-Арена» победила «Торонто» в овертайме 4:5 (0:2, 1:2, 3:0, 0:1). Для них эта победа стала четвёртая кряду. Джейкоб Чикран оформил дубль. У российских игроков «Торонто» Ильи Михеева и Ильи Любушкина – «0» и «-1» очко по показателю полезности соответственно.

В параллельном матче «Бостон» на арене «Ти-Ди Гарден» одолел «Чикаго» благодаря голу в концовке встрече со счётом 4:3(1:1, 2:1, 1:1). Давид Пастрняк оформил дубль и записал на свой счёт ассист (2+1). Канадский форвард «Чикаго» Брэндон Хагель также забил две шайбы.