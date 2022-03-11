Хартли жёстко пообщался с главой Департамента судейства КХЛ после игры с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли провёл жёсткий разговор с руководителем Департамента судейства Континентальной хоккейной лиги Алексеем Горским после пятого матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Ак Барсом» (3:4, ОТ).
Как сообщает «Спорт Бизнес Online», после завершения встречи Хартли и тренер вратарей команды Сергей Звягин подошли к судейской комнате на «Татнефть-Арене». Во время разговора наставник «Авангарда» активно жестикулировал, в конце беседы он повернулся к Горскому боком и показал оскорбительный жест.
По окончании встречи Хартли остался недоволен судейством, рассказав, что у защитника Семёна Чистякова был «полный рот крови» после столкновения в конце третьего периода с хоккеистом «Ак Барса» Стивеном Кэмпфером, который получил за это нарушение две минуты.
Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдёт завтра, 12 марта, в Балашихе. Начало — в 17:00 мск.
- 11 марта 2022
-
10:49
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
09:32
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:39
-
08:27
-
08:18
-
08:11
-
08:10
-
07:46
-
07:17
-
06:40
-
06:24
-
06:17
-
06:05
-
05:50
-
05:44
-
04:48
-
00:28
- 10 марта 2022
-
23:42
-
23:30
-
23:23
-
23:20
-
23:02
-
22:53
-
22:50
-
22:39
-
22:23
-
22:07
-
21:45