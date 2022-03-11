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Хартли жёстко пообщался с главой Департамента судейства КХЛ после игры с «Ак Барсом»

Хартли жёстко пообщался с главой Департамента судейства КХЛ после игры с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли провёл жёсткий разговор с руководителем Департамента судейства Континентальной хоккейной лиги Алексеем Горским после пятого матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Ак Барсом» (3:4, ОТ).

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», после завершения встречи Хартли и тренер вратарей команды Сергей Звягин подошли к судейской комнате на «Татнефть-Арене». Во время разговора наставник «Авангарда» активно жестикулировал, в конце беседы он повернулся к Горскому боком и показал оскорбительный жест.

По окончании встречи Хартли остался недоволен судейством, рассказав, что у защитника Семёна Чистякова был «полный рот крови» после столкновения в конце третьего периода с хоккеистом «Ак Барса» Стивеном Кэмпфером, который получил за это нарушение две минуты.

Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдёт завтра, 12 марта, в Балашихе. Начало — в 17:00 мск.

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