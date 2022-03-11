Безжалостный «Ак Барс» и судейский фактор. Что происходит в главной серии плей-офф КХЛ

Серия между «Ак Барсом» и «Авангардом» в первом раунде плей-офф оправдывает ожидания. Казанцы, проигравшие три матча подряд, сумели найти в себе силы, волю, нужные эмоции, и вот уже счёт в противостоянии всего 3-2 в пользу омичей, а психологическое преимущество на стороне «Ак Барса». Пока большинство других команд уже завершили четвертьфиналы конференций, омичи с казанцами ведут ожесточённую борьбу, исход которой сейчас не сможет предсказать никто. Представляем несколько наблюдений и выводов по главной серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Ак Барс» начал «монетизировать» преимущество, у «Авангарда» большие проблемы с ресурсами

«Ак Барс» выиграл у «Авангарда» второй матч подряд и теперь уже окончательно вернулся в серию. В пятой игре казанцы показали чудеса характера, трижды отыгравшись по ходу матча, а в овертайме дожали «ястребов», и эта победа очень многое значит для подопечных Дмитрия Квартальнова.

Вообще, «Ак Барс» начиная с третьего матча превосходит омичей и по движению, и по объёму катания, и по контролю шайбы. Напряжения у ворот Грубеца в разы больше, чем у владений Билялова, но вплоть до гола Кагарлицкого в овертайме прошлого матча всё это не приносило казанцам никакого результата. Сейчас же колоссальные усилия «Ак Барса», скажем так, стали «монетизироваться», и это даёт казанцам большое психологическое преимущество. Они видят, что всё не зря, а «Авангард» не так хорош в сдерживании и игре по счёту, как год назад.



Надо сказать, что игра вторым номером (если говорить упрощённо) сама по себе не является какой-то проблемой для омичей. При Хартли в плей-офф «Авангард» регулярно отдаёт сопернику периметр и шайбу и спокойно терпит, стараясь отвечать мощными, продуманными контратаками или игрой в большинстве. Но вчера омичи умудрились три раза упустить преимущество, что на них абсолютно не похоже. В чём дело? Очевидно, в недокомплекте обороны. Одно дело перманентно сдерживать сильное нападение в три пары защитников, и совсем другое — в две. Отъезд Каски и Покки до предела нагрузил айстаймом Шарипзянова, Береглазова и Емелина (каждый из них вчера сыграл по полчаса (!), при том что овертайм не сильно затянулся), эта троица почти не уходила со льда и в равных составах, и в стандартных ситуациях, что, конечно, стало со временем выливаться в ошибки, огрехи и неточности, которые «Ак Барс» не мог прощать вечно.



Ресурсов в обороне у «Авангарда» фактически нет. Тягучему Сведбергу, нестабильному Чистякову и совсем «зелёному» Давыдову Хартли в плей-офф пока полноценно довериться не может, есть ещё Кирилл Готовец, но он, насколько можно понять, не совсем здоров. Вот и выходит, что играть в две пары омичам и дальше, и этот фактор может стать ключевым в серии с «Ак Барсом», который активно использует ротацию и давить точно не перестанет.

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Разумеется, Дмитрий Квартальнов видит проблемы соперника и пока делает всё правильно, безжалостно нажимая на слабое место омичей. Казанцы выпускают свежих хоккеистов в каждой игре, играют в активное давление весь матч, не ослабляют хватку после заброшенных шайб — то есть методично расшатывают всё больше устающую защиту «Авангарда». И если бы у «Ак Барса» дела с реализацией моментов обстояли получше, а Тимур Билялов не проваливал серию в воротах, то казанцы бы, вероятно, и не оказались на краю пропасти, откуда теперь пытаются героически выкарабкаться.

Прямо сейчас ситуация выглядит однозначно позитивно для «Ак Барса», но я бы не стал говорить, что в серии наступил перелом и теперь нас ждёт завершение суперкамбэка Казани. У «Авангарда» есть объективные проблемы, но это очень опытная, системная команда с великим тренером у руля, и она не развалится даже после двух обидных неудач. «Ястребы» всё равно будут играть очень правильно, будут иметь моменты, чтобы выиграть матч, да и про шикарную физическую подготовку омичей, рассчитанную именно на долгие игры и серии, забывать не стоит. Даже если и дальше бóльшая часть нагрузки будет выпадать на трёх ключевых защитников, они не должны критично устать уже в первом раунде.

В битву Казани и Омска снова вмешивается судейский фактор

Вместе с интригой в пару «Ак Барс» — «Авангард» вернулся и околохоккей, без которого это соперничество уже тяжело представить. Хартли, как уверяет Кэмпфер, угрожает защитнику «Ак Барса», эту ситуацию раскручивают журналисты в Казани, а Дмитрий Квартальнов, в свою очередь, весьма прозрачно намекает на симуляции со стороны «ястребов».

Новость по теме Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом»

Что ж, с таким фоном наблюдать за серией даже интереснее, но гораздо хуже, что в разборку двух классных и сильных команд снова начал вмешиваться судейский фактор. Год назад в финале конференции «Авангарду» пришлось соперничать не только с «Ак Барсом», но и с арбитрами, которые тогда вообще потеряли совесть, и вот сейчас опять начинает проскальзывать фирменное «казанское судейство» — неизменный атрибут плей-офф.



Выражается оно в кардинально разных подходах к оценке эпизодов с потенциальными нарушениями: «Авангарду» свистят практически всё, «Ак Барсу» же удаления дают крайне неохотно. Даже вот в этом моменте, где Кэмпфер, задрав локоть и разогнавшись, откровенно шёл «убивать» Чистякова, судьи только после консилиума решились дать американцу две штрафные минуты. Хотя наиграл он здесь как минимум на двойной малый штраф, а как максимум — на 5+20.

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«Авангарду» вчера не прощались ни задержки, ни пограничные силовые приёмы — то есть всё то, на что периодически закрывали глаза арбитры в отношении казанцев. Картина привычная, но уже как-то поднадоевшая. В результате у «Ак Барса» вчера наконец-то прорвало большинство — две шайбы из трёх подопечные Квартальнова забили, реализовав лишнего.



При этом со стороны судей было несколько очень слабых свистков в пользу «Ак Барса», особенно слабых для второй половины матча плей-офф. Вот, например, Дамира Шарипзянова удалили за опасную игру высоко поднятой клюшкой, хотя по факту Илья Сафонов попал себе по шлему своим же орудием.

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А вот удаление, которое «Ак Барс» преобразовал в третью заброшенную шайбу. В трактовку «задержка игры» от Семёнова можно поверить, но разве действия Коваленко здесь не подходят под статью «Блокировка»?

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В целом надо понять простую вещь: главные претензии судьям не в том, что они удаляют игроков «Авангарда», а в том, что в подобных ситуациях не удаляют игроков «Ак Барса», которые как бы получают разрешение действовать жёстче и смелее, не боясь последствий. Согласитесь, довольно странно, что уже второй год подряд одна из самых грубых команд регулярки в плей-офф вдруг становится одной из самых дисциплинированных, при том что стиль «Ак Барса» остаётся неизменным.



К «казанскому судейству» мы, конечно, уже привыкли. Его видно каждый год в сериях с любым восточным соперником. Но всё-таки не хотелось бы, чтобы сейчас переломить серию с «Авангардом» «Ак Барсу» помогли именно арбитры. Да и самому казанскому клубу, который играет здорово, с характером, такая сомнительная помощь точно не нужна.