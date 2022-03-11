«Самое громкое, что я слышал на этом стадионе». Айкел — о возвращении на арену «Баффало»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел прокомментировал возвращение на домашний стадион «Баффало Сэйбрз» на матч регулярного чемпионата НХЛ (1:3).



«Это самое громкое, что я когда-либо слышал на этом стадионе. Я выступал здесь шесть лет, и только после того, как я ушёл, я услышал нечто подобное.



Это было то, чего я с нетерпением ждал. Я разговаривал со многими парнями, которые возвращались на стадион бывшего клуба, и все они говорили, как тяжело им было возвращаться в первый раз. Это тяжело и эмоционально. Это ни в коем случае не легко.



Трибьют-видео? Я постарался не смотреть на него. Не хотел поддаваться эмоциям и начинать думать о таких вещах, особенно когда на видео появились дети и некоторые вещи, которые я сделал для сообщества. Я действительно оценил дань уважения», — цитирует Айкела официальный сайт НХЛ.



Напомним, Айкел был выбран «Баффало» на драфте НХЛ — 2015 в первом раунде под общим вторым номером. Он выступал за клуб с 2015 по 2021 год.