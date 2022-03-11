Шведский защитник минского «Динамо» Бенгтссон расторг контракт с клубом

Шведский защитник Лукас Бенгтссон покидает минское «Динамо», сообщает телеграм-канал клуба.



Отмечается, что контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.



Лукас Бенгтссон перешёл в минское «Динамо» в июне 2021 года. В составе «зубров» провёл 42 матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «-9». В феврале играл на Олимпийских играх в составе сборной Швеции: в 6 матчах набрал 2 (1+1) очка.



«Благодарим Лукаса за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении минчан.



Напомним, «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на Западе уступило в серии санкт-петербургскому СКА со счётом 0-4.