Шведский защитник минского «Динамо» Бенгтссон расторг контракт с клубом
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Шведский защитник Лукас Бенгтссон покидает минское «Динамо», сообщает телеграм-канал клуба.
Отмечается, что контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Лукас Бенгтссон перешёл в минское «Динамо» в июне 2021 года. В составе «зубров» провёл 42 матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «-9». В феврале играл на Олимпийских играх в составе сборной Швеции: в 6 матчах набрал 2 (1+1) очка.
«Благодарим Лукаса за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении минчан.
Напомним, «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на Западе уступило в серии санкт-петербургскому СКА со счётом 0-4.
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