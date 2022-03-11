«Сан-Хосе» поместил Райана Дзингела на драфт отказов. Он сыграл за клуб 6 матчей
Поделиться
«Сан-Хосе Шаркс» поместил американского нападающего Райана Дзингела на драфт отказов. Об этом сообщил известный инсайдер Эллиотт Фридман у себя в «твиттере».
Хоккеист провёл за команду 6 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых набрал единственный балл результативности (1+0). Показатель полезности игрока — «-2» со средним игровым временем – 16:16.
Последней командой Дзингела до «Сан-Хосе» был «Торонто Мэйпл Лифс», который также выставил его на драфт отказов. 30-летний нападающий не провёл за канадский клуб ни одного матча.
Следующий матч регулярки НХЛ «Сан-Хосе» проведёт 13 марта. «Шаркс» сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — в 05:30 по московскому времени.
Комментарии
- 11 марта 2022
-
22:59
-
22:35
-
21:43
-
21:05
-
20:13
-
19:51
-
19:23
-
18:58
-
18:48
-
18:42
-
17:58
-
17:28
-
16:57
-
16:27
-
16:09
-
15:45
-
14:46
-
14:33
-
13:55
-
13:11
-
13:02
-
12:55
-
12:25
-
11:56
-
11:53
-
11:38
-
10:49
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
09:32
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
Партнерский контент