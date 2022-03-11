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«Сан-Хосе» поместил Райана Дзингела на драфт отказов. Он сыграл за клуб 6 матчей

«Сан-Хосе» поместил Райана Дзингела на драфт отказов. Он сыграл за клуб 6 матчей
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«Сан-Хосе Шаркс» поместил американского нападающего Райана Дзингела на драфт отказов. Об этом сообщил известный инсайдер Эллиотт Фридман у себя в «твиттере».

Хоккеист провёл за команду 6 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых набрал единственный балл результативности (1+0). Показатель полезности игрока — «-2» со средним игровым временем – 16:16.

Последней командой Дзингела до «Сан-Хосе» был «Торонто Мэйпл Лифс», который также выставил его на драфт отказов. 30-летний нападающий не провёл за канадский клуб ни одного матча.

Следующий матч регулярки НХЛ «Сан-Хосе» проведёт 13 марта. «Шаркс» сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — в 05:30 по московскому времени.

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