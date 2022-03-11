Форвард «Детройта» Фаббри выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Канадский нападающий «Детройт Ред Уингз» Робби Фаббри выбыл до конца текущего сезона Национальной хоккейной лиги из-за травмы колена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Джефф Блэшилл заявил, что, вероятнее всего, хоккеист порвал переднюю крестообразную связку. Игроку предстоит обследование, которое точно выявит повреждение.

Напомним, Фаббри получил травму колена в матче с «Миннесотой» (5:6 Б). Игрок провёл на площадке 8 минут 27 секунд.

За 56 сыгранных матчей регулярного чемпионата НХЛ Фаббри набрал 30 (17+13) баллов результативности. Показатель полезности — «-23».

Следующую встречу регулярки «Детройт» проведёт с «Калгари Флэймз» на выезде. Матч состоится 13 марта в 03:00 мск.