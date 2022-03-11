Нападающий МХК «Динамо» Чернышов стал самым молодым автором покера в плей-офф МХЛ
Поделиться
16-летний нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов оформил покер в матче Кубка Харламова с МХК «Динамо» СПб (6:1). Отметим, что это была дебютная игра хоккеиста.
Чернышов стал самым молодым игроком, который оформил покер в матче Молодёжной хоккейной лиги (16 дней 3 месяца 9 дней). Ранее это достижение принадлежало экс-нападающему «Мамонтов Югры» Данилу Башкирову, который оформил покер в возрасте 16 лет 6 месяцев и 12 дней.
В розыгрыше Кубка Харламова до Чернышова самый молодой покер был на счету нападающего Максима Шалунова. Это достижение держалось с 2010 года.
Всего в истории Кубка Харламова было оформлено семь покеров. В сезоне-2013/2014 единственный раз в истории розыгрыша Кубка состоялся пента-трик.
Комментарии
- 11 марта 2022
-
23:41
-
22:59
-
22:35
-
21:43
-
21:05
-
20:13
-
19:51
-
19:23
-
18:58
-
18:48
-
18:42
-
17:58
-
17:28
-
16:57
-
16:27
-
16:09
-
15:45
-
14:46
-
14:33
-
13:55
-
13:11
-
13:02
-
12:55
-
12:25
-
11:56
-
11:53
-
11:38
-
10:49
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
09:32
-
09:20
-
09:10
-
09:00
Партнерский контент