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Нападающий МХК «Динамо» Чернышов стал самым молодым автором покера в плей-офф МХЛ

Нападающий МХК «Динамо» Чернышов стал самым молодым автором покера в плей-офф МХЛ
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16-летний нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов оформил покер в матче Кубка Харламова с МХК «Динамо» СПб (6:1). Отметим, что это была дебютная игра хоккеиста.

Чернышов стал самым молодым игроком, который оформил покер в матче Молодёжной хоккейной лиги (16 дней 3 месяца 9 дней). Ранее это достижение принадлежало экс-нападающему «Мамонтов Югры» Данилу Башкирову, который оформил покер в возрасте 16 лет 6 месяцев и 12 дней.

В розыгрыше Кубка Харламова до Чернышова самый молодой покер был на счету нападающего Максима Шалунова. Это достижение держалось с 2010 года.

Всего в истории Кубка Харламова было оформлено семь покеров. В сезоне-2013/2014 единственный раз в истории розыгрыша Кубка состоялся пента-трик.

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