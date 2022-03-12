Кузнецов высказался о том, что «украл» рекордный гол у Овечкина в матче с «Ванкувером»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о том, что «украл» у Александра Овечкина возможную заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ).

Для Овечкина эта шайба могла стать 767-й в карьере. Благодаря этому Александр побил бы достижение Яромира Ягра по голам за всю историю лиги.

«Я просто увидел там шайбу. Я не был уверен. Даже когда я коснулся шайбы, то не был уверен, кто её забросил. В следующей игре он точно забьёт», — приводит слова Кузнецова в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гуллити.

Напомним, 29-летний российский нападающий Евгений Кузнецов отметился хет-триком за «Вашингтон» в матче с «Ванкувером». Победную шайбу в овертайме забросил Ларс Эллер. Александр Овечкин сделал одну результативную передачу.

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