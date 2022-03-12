Разин неправильно взял просмотр на гол Рашевского — «Динамо» реализовало большинство

В эти минуты в Ледовом дворце в Череповце проходит шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимает московское «Динамо». На момент написания новости идёт 35-я минута матча, хозяева ведут в счёте – 3:2.

На 29-й минуте Дмитрий Рашевский отыграл одну шайбу гостей, а тренер «Северстали» Андрей Разин взял видеопросмотр, который оказался ошибочным. Хозяева получили две минуты штрафа за задержку игры, а динамовцы реализовали большинство – на 31-й минуте отличился Вячеслав Войнов.



Ранее, на 7-й минуте хоккеисты «Северстали» в упорной борьбе у ворот бело-голубых затолкали шайбу. Она записана на Адама Лишку, его ассистентами стали Николай Тимашов и Йоонас Няттинен.

На 21-й отличился уже сам Няттинен, а на 28-й Даниил Вовченко сделал счёт 3:0. Сразу после гола вместо Александра Ерёменко защищать ворота «Динамо» вышел Иван Бочаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Напомним, после пяти матчей динамовцы ведут в серии 3-2. После первых двух игр в Москве «Северсталь» выигрывала 2-0, однако затем уступила трижды подряд: два раза дома и один – в гостях.