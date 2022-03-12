Войнов забил 4 гола в шести матчах плей-офф КХЛ. В регулярке у него 5 шайб в 40 играх

В эти минуты в Ледовом дворце в Череповце проходит шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимает московское «Динамо». На момент написания новости идёт 42-я минута матча, хозяева ведут в счёте – 3:2.

На 31-й минуте защитник динамовцев Вячеслав Войнов в большинстве забросил шайбу – она стала для него четвёртой в текущем розыгрыше плей-офф. В регулярном чемпионате у Войнова пять голов в 40 играх.

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Ранее, на 7-й минуте хоккеисты «Северстали» в упорной борьбе у ворот бело-голубых затолкали шайбу. Она записана на Адама Лишку, его ассистентами стали Николай Тимашов и Йоонас Няттинен.

На 21-й отличился уже сам Няттинен, а на 28-й Даниил Вовченко сделал счёт 3:0. Сразу после гола вместо Александра Ерёменко защищать ворота «Динамо» вышел Иван Бочаров. На 29-й минуте Дмитрий Рашевский забросил первую шайбу динамовцев в матче.

Напомним, после пяти матчей динамовцы ведут в серии 3-2. После первых двух игр в Москве «Северсталь» выигрывала 2-0, однако затем уступила трижды подряд: два раза дома и один – в гостях.