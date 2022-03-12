Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Войнов забил 4 гола в шести матчах плей-офф КХЛ. В регулярке у него 5 шайб в 40 играх

Войнов забил 4 гола в шести матчах плей-офф КХЛ. В регулярке у него 5 шайб в 40 играх
Комментарии

В эти минуты в Ледовом дворце в Череповце проходит шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимает московское «Динамо». На момент написания новости идёт 42-я минута матча, хозяева ведут в счёте – 3:2.

На 31-й минуте защитник динамовцев Вячеслав Войнов в большинстве забросил шайбу – она стала для него четвёртой в текущем розыгрыше плей-офф. В регулярном чемпионате у Войнова пять голов в 40 играх.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Ранее, на 7-й минуте хоккеисты «Северстали» в упорной борьбе у ворот бело-голубых затолкали шайбу. Она записана на Адама Лишку, его ассистентами стали Николай Тимашов и Йоонас Няттинен.

На 21-й отличился уже сам Няттинен, а на 28-й Даниил Вовченко сделал счёт 3:0. Сразу после гола вместо Александра Ерёменко защищать ворота «Динамо» вышел Иван Бочаров. На 29-й минуте Дмитрий Рашевский забросил первую шайбу динамовцев в матче.

Напомним, после пяти матчей динамовцы ведут в серии 3-2. После первых двух игр в Москве «Северсталь» выигрывала 2-0, однако затем уступила трижды подряд: два раза дома и один – в гостях.

Новость по теме
Разин неправильно взял просмотр на гол Рашевского — «Динамо» реализовало большинство
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022