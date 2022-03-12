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«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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16:45 Мск
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«Авангард» обыграл «Ак Барс» и вышел в следующий раунд плей-офф

«Авангард» обыграл «Ак Барс» и вышел в следующий раунд плей-офф
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Только что в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

На 17-й минуте «Авангард» заработал первое большинство в матче и реализовал его. Сергей Толчинский получил пас от Арсения Грицюка и отдал вдоль ворот на Корбана Найта, который удачно подправил шайбу в сетку ворот – 1:0. На 40-й минуте Иван Телегин увеличил преимущество омичей, забив с передач Петера Цегларика и Алексея Береглазова.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
12 марта 2022, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Найт (Толчинский, Грицюк) – 17:50 (5x4)   2:0 Телегин (Цегларик, Береглазов) – 39:41 (5x5)

Таким образом, серия завершилась победой «Авангарда» со счётом 4-2. Омичи вели в серии 3-0, но затем дважды подряд уступили. Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина соперники встречались в финале Восточной конференции, тогда «Авангард» выиграл в семи матчах.

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