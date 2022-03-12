Рашевский: мы сами допустили ненужные ошибки во втором периоде матча с «Северсталью»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал поражение от «Северстали» в шестом матче.
«Хорошая, боевая игра. Понятно, что у «Северстали» не было права на ошибку. Где-то они были злее. Мы сами допустили ненужные ошибки во втором периоде, когда наоборот должны были добавить. От этого результат матча.
После замены вратаря «Динамо» выдало хороший отрезок, почему не продолжили в таком же темпе? Это игры плей-офф, где-то накопилась усталость. Шестой матч, сами понимаете. Побеждает та команда, которая строже играет в обороне и выполняет тренерскую установку. Физические качества отходят на второй план, поэтому в третьем периоде уже эмоций не хватило.
В конце уже эмоции накопились? Скорее всего, могли дожать в третьем периоде, но где-то не повезло. Это плей-офф, тут без драк никак: синяки, шишки. Никто не хочет вылетать в первом раунд, поэтому это вполне нормально», – цитирует Рашевского официальный сайт «Динамо».
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