Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче с 11 голами

Только что в Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» встречался с «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4 (3:1, 1:3, 3:0).



В составе победителей отличились Дэвид Перрон (дубль), Брэндон Саад, Роберт Томас (дубль), Тори Крюг и Джастин Фолк. Также две результативные передачи на свой счёт записал российский форвард Владимир Тарасенко.



У «Нэшвилла» голы забили Мэтт Дюшейн (дубль), Райан Джохансен и Филип Форсберг.

Таким образом, «Предаторз» прервали серию из трёх побед подряд.



«Сент-Луис» после 58 игр набрал 75 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции, «Нэшвилл» идёт на шестом месте в той же конференции, набрав 70 баллов.

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