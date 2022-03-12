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Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче с 11 голами

Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче с 11 голами
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Только что в Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» встречался с «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4 (3:1, 1:3, 3:0).

В составе победителей отличились Дэвид Перрон (дубль), Брэндон Саад, Роберт Томас (дубль), Тори Крюг и Джастин Фолк. Также две результативные передачи на свой счёт записал российский форвард Владимир Тарасенко.

У «Нэшвилла» голы забили Мэтт Дюшейн (дубль), Райан Джохансен и Филип Форсберг.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 20:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 7
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Перрон (Крюг, Тарасенко) – 06:35 (5x4)   0:2 Саад (Томас, Кайру) – 07:23 (5x5)   0:3 Томас (Саад, Кайру) – 17:42 (5x4)   1:3 Дюшейн (Форсберг, Джохансен) – 18:34 (5x5)   2:3 Джохансен (Дюшейн, Йози) – 23:44 (5x4)   3:3 Форсберг (Экхольм, Каррье) – 28:14 (4x4)   3:4 Крюг (Макикерн, Бозак) – 31:38 (5x5)   4:4 Дюшейн (Джохансен) – 32:17 (5x5)   4:5 Томас (Кайру, Тарасенко) – 57:22 (5x5)   4:6 Перрон (Шенн, О'Райлли) – 58:03 (en)   4:7 Фолк (Томас) – 58:27 (en)

Таким образом, «Предаторз» прервали серию из трёх побед подряд.

«Сент-Луис» после 58 игр набрал 75 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции, «Нэшвилл» идёт на шестом месте в той же конференции, набрав 70 баллов.

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