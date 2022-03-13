«Каролина» одержала 4-ю победу кряду, обыграв «Филадельфию». У А. Свечникова – ассист

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1, которая стала для них четвёртой кряду.

За «Каролину» отличились Стивен Лоренц, Джордан Мартинук и Себастьян Ахо (пустые ворота). Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Флайерз» стал Дерик Брассар.

21-летний российский форвард «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 22 секунды и отметился голевой передачей, набрав 52-е (23+29) очко в сезоне, и заработав коэффициент полезности «+2» за матч. Его соотечественник из «Филадельфии» защитник Иван Проворов результативными действиями не отметился и завершил встречу с «-2».