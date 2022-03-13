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«Каролина» одержала 4-ю победу кряду, обыграв «Филадельфию». У А. Свечникова – ассист

«Каролина» одержала 4-ю победу кряду, обыграв «Филадельфию». У А. Свечникова – ассист
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1, которая стала для них четвёртой кряду.

За «Каролину» отличились Стивен Лоренц, Джордан Мартинук и Себастьян Ахо (пустые ворота). Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Флайерз» стал Дерик Брассар.

21-летний российский форвард «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 22 секунды и отметился голевой передачей, набрав 52-е (23+29) очко в сезоне, и заработав коэффициент полезности «+2» за матч. Его соотечественник из «Филадельфии» защитник Иван Проворов результативными действиями не отметился и завершил встречу с «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Лоренц (Степан, Чатфилд) – 28:34 (5x5)   1:1 Брассар (Аткинсон, Ристолайнен) – 36:50 (5x5)   2:1 Мартинук (Трочек, Коул) – 56:10 (5x5)   3:1 Ахо (Свечников) – 59:39 (en)
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