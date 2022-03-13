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«Аризона» уступила «Бостону», «Калгари» всухую переиграл «Детройт»

«Аризона» уступила «Бостону», «Калгари» всухую переиграл «Детройт»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Аризону Койотс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Уже на 3-й минуте хозяева открыли счёт в матче благодаря стараниям Крэйга Смита. На 11-й минуте Смит оформил дубль. На 40-й минуте Клейтон Келлер отыграл одну шайбы, а на 42-й минуте Ник Ритчи вовсе сравнял счёт. Победный же гол всё равно был за хозяевами – отличился Чарли Койл.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Смит (Носек, Фолиньо) – 02:33 (5x5)   2:0 Смит (Фредерик, Койл) – 10:49 (5x5)   2:1 Келлер (Мэйо, Шмальц) – 39:59 (5x5)   2:2 Ритчи (Хэйтон, Маччелли) – 42:15 (5x5)   3:2 Койл (Фредерик, Макэвой) – 56:39 (5x5)

В параллельном матче в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» «Калгари Флэймз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:0.

У победителей забивали Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли и Блейк Коулман.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Линдхольм (Андерссон, Ткачук) – 09:22 (5x4)   2:0 Тоффоли (Ткачук, Годро) – 48:25 (5x4)   3:0 Коулман (Танев, Стоун) – 55:38 (5x5)
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