«Аризона» уступила «Бостону», «Калгари» всухую переиграл «Детройт»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Аризону Койотс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.



Уже на 3-й минуте хозяева открыли счёт в матче благодаря стараниям Крэйга Смита. На 11-й минуте Смит оформил дубль. На 40-й минуте Клейтон Келлер отыграл одну шайбы, а на 42-й минуте Ник Ритчи вовсе сравнял счёт. Победный же гол всё равно был за хозяевами – отличился Чарли Койл.

В параллельном матче в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» «Калгари Флэймз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:0.



У победителей забивали Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли и Блейк Коулман.