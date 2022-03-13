Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 13 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Бостон Брюинз» – «Аризона Койотс» – 3:2

«Бостон» одержал победу с преимуществом в одну шайбу. Голами у «Брюинз» отметились Крэйг Смит (дубль), ещё одна шайба на счету Чарли Уойла. В составе «Аризоны» отличились Клейтон Келлер и Ник Ритчи.

«Калгари Флэймз» – «Детройт Ред Уингз» – 3:0

«Калгари» всухую переиграл «Детройт» благодаря голам Элиаса Линдхольма, Тайлера Тоффоли и Блейка Коулмана.

«Монреаль Канадиенс» – «Сиэтл Кракен» – 3:4, Б

«Канадиенс» дома уступили «Сиэтлу». В составе хозяев отличились Майкл Пеццетта, Александр Романов и Ник Судзуки. У гостей голами отметились Янни Гурд, Райан Донато и Джаред Макканн.

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Анахайм Дакс» – 2:1, Б

«Нью-Джерси» одержал волевую победу над «Анахаймом». За «Анахайм» отличился Трой Терри, у «Дэвилз» шайбу забросил Томаш Татар.

«Оттава Сенаторз» – «Чикаго Блэкхоукс» – 3:6

«Оттава» вела в счёте 2:0, но не смогла удержать преимущество. Голами в составе хозяев отметились Коннор Браун, Тома Шабо и Ник Пол. У гостей шайбы на счету Джонатана Тэйвза (дубль), Калеба Джонса (дубль), Сэма Лафферти и Дилана Строума.

«Даллас Старз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:7

«Даллас» к пятой минуте вёл в счёте 2:0, однако всё равно уступил «Рейнджерс», Голами у хозяев отметились Эса Линделль, Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон и Джо Павелски. У гостей шайбы на счету Грега Маккегга, Мики Зибанедждажа, Адама Фокса, Артемия Панарина, Патрика Немета, Баркли Гудроу и Райана Строума. Также четыре результативные передачи на свой счёт записал Артемий Панарин.

«Сан-Хосе Шаркс» – «Лос-Анджелес Кингз» – 5:0

«Шаркс» одержали сухую крупную победу над «Лос-Анджелесом». Голы в этом матче забили Тимо Майер, Мэтт Ньето, Йонатан Дален и Томаш Гертл (дубль).

«Эдмонтон Ойлерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 4:1

«Эдмонтон» одержал победу над «Тампой». В составе гостей единственный гол на счету Зака Богосяна. У хозяев дубль оформил Коннор Макдэвид, по разу забросили Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото.

Таблицу Восточной конференции с 87 очками после 58 игр возглавляет «Каролина Харрикейнз», на два балла меньше у «Флориды Пантерз», которая сыграла столько же игр, на пять баллов от неё отстаёт «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На Западе уверенно лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 87 очков в 59 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», набравший 79 баллов в 58 встречах. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», у которого 75 очка в 58 матчах.

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