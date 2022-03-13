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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 13 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Бостон Брюинз» – «Аризона Койотс» – 3:2

«Бостон» одержал победу с преимуществом в одну шайбу. Голами у «Брюинз» отметились Крэйг Смит (дубль), ещё одна шайба на счету Чарли Уойла. В составе «Аризоны» отличились Клейтон Келлер и Ник Ритчи.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Смит (Носек, Фолиньо) – 02:33 (5x5)   2:0 Смит (Фредерик, Койл) – 10:49 (5x5)   2:1 Келлер (Мэйо, Шмальц) – 39:59 (5x5)   2:2 Ритчи (Хэйтон, Маччелли) – 42:15 (5x5)   3:2 Койл (Фредерик, Макэвой) – 56:39 (5x5)

«Калгари Флэймз» – «Детройт Ред Уингз» – 3:0

«Калгари» всухую переиграл «Детройт» благодаря голам Элиаса Линдхольма, Тайлера Тоффоли и Блейка Коулмана.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Линдхольм (Андерссон, Ткачук) – 09:22 (5x4)   2:0 Тоффоли (Ткачук, Годро) – 48:25 (5x4)   3:0 Коулман (Танев, Стоун) – 55:38 (5x5)

«Монреаль Канадиенс» – «Сиэтл Кракен» – 3:4, Б

«Канадиенс» дома уступили «Сиэтлу». В составе хозяев отличились Майкл Пеццетта, Александр Романов и Ник Судзуки. У гостей голами отметились Янни Гурд, Райан Донато и Джаред Макканн.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Гурд – 09:26 (4x5)   1:1 Пеццетта (Эванс) – 14:50 (5x5)   1:2 Донато (Юханссон, Данн) – 16:42 (5x5)   1:3 Макканн (Юханссон, Гики) – 35:05 (5x4)   2:3 Романов (Питлик, Питри) – 41:04 (5x5)   3:3 Судзуки (Шьяро, Романов) – 57:48 (5x5)   3:4 Юханссон – 65:00 (ПБ)

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Анахайм Дакс» – 2:1, Б

«Нью-Джерси» одержал волевую победу над «Анахаймом». За «Анахайм» отличился Трой Терри, у «Дэвилз» шайбу забросил Томаш Татар.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 1
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Комтуа, Мэнсон) – 11:02 (5x5)   1:1 Татар (Боквист) – 22:39 (5x5)   2:1 Татар – 65:00 (ПБ)

«Оттава Сенаторз» – «Чикаго Блэкхоукс» – 3:6

«Оттава» вела в счёте 2:0, но не смогла удержать преимущество. Голами в составе хозяев отметились Коннор Браун, Тома Шабо и Ник Пол. У гостей шайбы на счету Джонатана Тэйвза (дубль), Калеба Джонса (дубль), Сэма Лафферти и Дилана Строума.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 6
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Браун (Форментон) – 03:18 (4x5)   2:0 Шабо – 14:07 (5x5)   2:1 Тэйвз (Кейн) – 20:58 (5x5)   2:2 Тэйвз (Кейн, Густафссон) – 22:39 (5x4)   2:3 Джонс (Джонс, Хагель) – 29:07 (5x5)   3:3 Пол (Зуб, Браун) – 35:41 (5x5)   3:4 Лафферти (Маккейб, Карпентер) – 35:49 (5x5)   3:5 Джонс (Дак, Маккейб) – 48:55 (5x5)   3:6 Строум (Джонс, Кейн) – 50:04 (5x5)

«Даллас Старз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:7

«Даллас» к пятой минуте вёл в счёте 2:0, однако всё равно уступил «Рейнджерс», Голами у хозяев отметились Эса Линделль, Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон и Джо Павелски. У гостей шайбы на счету Грега Маккегга, Мики Зибанедждажа, Адама Фокса, Артемия Панарина, Патрика Немета, Баркли Гудроу и Райана Строума. Также четыре результативные передачи на свой счёт записал Артемий Панарин.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Линделль (Хэнли) – 00:49 (5x5)   2:0 Сегин (Кивиранта, Линделль) – 04:53 (5x5)   2:1 Маккегг (Миллер, Готье) – 09:45 (5x5)   2:2 Зибанеджад (Строум, Панарин) – 12:59 (5x4)   2:3 Фокс (Труба, Панарин) – 14:14 (5x5)   2:4 Панарин (Миллер, Хант) – 14:50 (5x5)   3:4 Робертсон (Клингберг, Хинц) – 27:10 (5x3)   3:5 Немет (Панарин, Хант) – 38:20 (5x5)   4:5 Павелски (Хинц, Клингберг) – 48:09 (5x5)   4:6 Гудроу (Хитил) – 54:07 (5x5)   4:7 Строум (Хант, Панарин) – 58:23 (en)

«Сан-Хосе Шаркс» – «Лос-Анджелес Кингз» – 5:0

«Шаркс» одержали сухую крупную победу над «Лос-Анджелесом». Голы в этом матче забили Тимо Майер, Мэтт Ньето, Йонатан Дален и Томаш Гертл (дубль).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Майер (Бёрнс, Бонино) – 09:19 (5x5)   2:0 Ньето (Бонино) – 11:55 (5x5)   3:0 Дален (Майер) – 19:11 (5x5)   4:0 Гертл (Майер, Бёрнс) – 28:05 (5x4)   5:0 Гертл (Балцерс, Барабанов) – 55:04 (5x5)

«Эдмонтон Ойлерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 4:1

«Эдмонтон» одержал победу над «Тампой». В составе гостей единственный гол на счету Зака Богосяна. У хозяев дубль оформил Коннор Макдэвид, по разу забросили Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Ямамото, Бэрри) – 10:01 (5x5)   2:0 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль) – 39:15 (5x4)   2:1 Богосян (Перри, Марун) – 49:42 (5x5)   3:1 Драйзайтль – 52:52 (5x5)   4:1 Ямамото (Кейн, Нурс) – 57:46 (en)

Таблицу Восточной конференции с 87 очками после 58 игр возглавляет «Каролина Харрикейнз», на два балла меньше у «Флориды Пантерз», которая сыграла столько же игр, на пять баллов от неё отстаёт «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На Западе уверенно лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 87 очков в 59 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», набравший 79 баллов в 58 встречах. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», у которого 75 очка в 58 матчах.

Турнирная таблица НХЛ

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