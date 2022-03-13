Гонка бомбардиров НХЛ: Макдэвид вышел на первое место, обогнав Юбердо, Капризов — шестой

Сегодня, 13 марта, в Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день в рамках регулярногj чемпионата.



В одном из матчей «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг» и одержал победу, а форвард Коннор Макдэвид оформил в этой встрече дубль. Таким образом, он набрал 83 очка и возглавил гонку бомбардиров.

На втором месте располагается Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз», тройку замыкает Леон Драйзайтль. Россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» располагается на шестой строчке с 73 баллами, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин – на восьмой. В его активе 71 очко.

Всего в текущем сезоне на счету Макдэвида 58 матчей, 32 гола и 51 результативная передача.

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