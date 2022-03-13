Гонка бомбардиров НХЛ: Макдэвид вышел на первое место, обогнав Юбердо, Капризов — шестой

Сегодня, 13 марта, в Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день в рамках регулярногj чемпионата.
В одном из матчей «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг» и одержал победу, а форвард Коннор Макдэвид оформил в этой встрече дубль. Таким образом, он набрал 83 очка и возглавил гонку бомбардиров.
На втором месте располагается Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз», тройку замыкает Леон Драйзайтль. Россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» располагается на шестой строчке с 73 баллами, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин – на восьмой. В его активе 71 очко.
Всего в текущем сезоне на счету Макдэвида 58 матчей, 32 гола и 51 результативная передача.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 13 марта 2022
-
11:22
-
11:05
-
10:47
-
09:10
-
08:59
-
08:39
-
08:30
-
08:03
-
07:22
-
07:00
-
06:40
-
06:11
-
05:53
-
04:44
-
04:36
-
03:07
-
02:29
- 12 марта 2022
-
23:13
-
22:24
-
22:07
-
21:22
-
20:34
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
20:03
-
19:48
-
19:39
-
19:31
-
19:23
-
19:06
-
18:44