Сергачёв подрался с Арчибальдом и показал болельщикам «Эдмонтона» два пальца

Сегодня, 13 марта в матче «Эдмонтон Ойлерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» российский защитник «Тапмы» Михаил Сергачёв подрался с Джошом Арчибальдом, а затем, уже будучи на скамейке штрафников, показывал фанатам соперника два пальца.
По ходу третьего периода после шайбы, заброшенной «Тампы», сцепились форвард «Эдмонтона» Джош Арчибальд и защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. После драки Сергачёв, будучи на скамейке штрафников, показывал болельщикам два пальца – количество завоёванных им Кубков Стэнли.
Видео можно посмотреть по ссылке
Напомним, что у главной звезды «Эдмонтона» Коннора Макдэвида ни одного подобного трофея. В этом матче Коннор оформил дубль и вернулся на первое место в гонке бомбардиров. На его счету уже 83 очка.
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