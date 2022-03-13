Голкипер «Каролины» Андерсен установил рекорд клуба, одержав 30 побед в 40 матчах сезона
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«Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграла «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:1.
В прошедшей встрече вратарь «ураганов» Фредерик Андерсен отразил 28 бросков по своим воротам. Эта победа стала 30-й для датчанина в текущем сезоне.
Андерсен установил новый рекорд клуба. Ему понадобилось всего 40 матчей в регулярном чемпионате, чтобы одержать 30 побед. По данному показателю он превзошёл голкипера Мартина Гербера, одержавшего 30 побед в первых 42 матчах в сезоне-2005/2006. В 2006 году «Каролина» одержала победу в Кубке Стэнли.
В настоящий момент «Харрикейнз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 87 баллов после 58 матчей.
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