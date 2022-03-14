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Гол и две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Виннипегом»

Гол и две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Виннипегом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Виннипега» отличились Николай Элерс, Марк Шайфли, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа. Российский нападающий Евгений Свечников не отметился результативными действиями.

За «Сент-Луис» забивали Дэвид Перрон, Брэйден Шенн и российский нападающий Владимир Тарасенко. Также на счету Тарасенко две результативные передачи. Форвард Иван Барбашёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Нападающий Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Виннипег» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

В другом матче «Монреаль Канадиенс» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Перрон (Тарасенко, Крюг) – 16:48 (5x4)   1:1 Элерс (Дюбуа, Коннор) – 30:51 (5x5)   2:1 Тарасенко (Шенн) – 39:33 (5x5)   2:2 Шайфли (Уилер, Стэнли) – 46:30 (5x5)   2:3 Коннор (Пионк) – 47:33 (5x5)   3:3 Шенн (Кайру, Тарасенко) – 57:49 (6x5)   3:4 Дюбуа (Элерс, Коннор) – 62:25 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хейз (Санхайм, ван Римсдайк) – 07:00 (5x5)   1:1 Судзуки (Кофилд, Уайдман) – 22:18 (5x4)   2:1 Жиру (Фрост, Конечны) – 27:11 (5x5)   2:2 Судзуки (Уайдман, Хоффман) – 28:18 (5x5)   3:2 Аткинсон (Фараби, Брассар) – 42:41 (5x5)   3:3 Питлик (Шьяро) – 59:17 (5x5)   3:4 Кофилд (Питлик) – 62:04 (3x3)
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