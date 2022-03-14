Гол и две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Виннипегом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Виннипега» отличились Николай Элерс, Марк Шайфли, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа. Российский нападающий Евгений Свечников не отметился результативными действиями.
За «Сент-Луис» забивали Дэвид Перрон, Брэйден Шенн и российский нападающий Владимир Тарасенко. Также на счету Тарасенко две результативные передачи. Форвард Иван Барбашёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Нападающий Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Виннипег» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
В другом матче «Монреаль Канадиенс» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:3.
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