Гол и две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Виннипегом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Виннипега» отличились Николай Элерс, Марк Шайфли, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа. Российский нападающий Евгений Свечников не отметился результативными действиями.

За «Сент-Луис» забивали Дэвид Перрон, Брэйден Шенн и российский нападающий Владимир Тарасенко. Также на счету Тарасенко две результативные передачи. Форвард Иван Барбашёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Нападающий Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Виннипег» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

В другом матче «Монреаль Канадиенс» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:3.