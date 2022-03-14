Тренер «Флориды» рассказал о состоянии Бобровского после попадания шайбы ему в лицо

Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт рассказал о состоянии голкипера Сергея Бобровского после попадания шайбы ему в лицо, когда он находился на скамейке.



«С ним всё в порядке. Он продолжал быть на скамейке запасных», — цитирует Брюнетта журналист Армондо Велез в «Твиттере».



Напомним, сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.



Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провёл весь матч на скамейке запасных. По ходу матча ему прилетела в лицо шайба.



В текущем сезоне Бобровский провёл 41 матч и оформил два шат-аута.



Сейчас «Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 59 матчах.

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