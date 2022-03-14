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В. Воробьёв: никогда не сомневался в Ерёменко. Вы видите, что он показывает в плей-офф

В. Воробьёв: никогда не сомневался в Ерёменко. Вы видите, что он показывает в плей-офф
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Известный российский тренер Владимир Воробьёв поделился мнением об игре голкипера московского «Динамо» Александра Ерёменко в этом плей-офф КХЛ.

«Ваня Бочаров хорошо играл в регулярном чемпионате, а Ерёменко, вы и сами видите, что он показывает в плей-офф. Поражён ли я его игре? В этом парне я никогда не сомневался. Я с ним дружу по жизни, и какие тут могут быть вопросы. Это профессионал с большой буквы, который на протяжении всей карьеры показывал свой класс. Он хороший вратарь и хороший человек», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В текущем сезоне Ерёменко провёл 15 матчей в регулярном чемпионате и оформил один шат-аут. В плей-офф на его счету пять игр.

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