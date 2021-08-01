Что стало с самыми возрастными звёздами КХЛ. Судьба главных ветеранов лиги

Одни уже повесили коньки на гвоздь, другие решили остаться ещё на сезон, однако нашлись и такие, кто ещё не принял финального решения.

Ровно через месяц стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. 14-й сезон КХЛ станет первым, в котором уже не выйдет на лёд лучший снайпер в истории отечественного хоккея Сергей Мозякин. В середине июля 40-летний нападающий принял решение о завершении своей блестящей игровой карьеры, однако некоторые его сверстники решили продлить свой путь в хоккее. Рассказываем о судьбе самых возрастных игроков, принимавших участие в минувшем сезоне КХЛ.

Павел Дацюк, 43 года («Автомобилист»)

Находится на индивидуальной подготовке и ещё не принял решения о будущем



Статистика в сезоне-2020/2021: 35 (12+23) очков в 53 матчах регулярки, 3 (1+2) очка в 5 матчах плей-офф

Самый возрастной игрок сезона КХЛ-2020/2021 центрфорвард «Автомобилиста» Павел Дацюк ещё не подписал новый контракт со своим клубом. В начале июля нападающий получил приз имени Сергея Гимаева «За верность хоккею». В сезоне Дацюк провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 (12+23) очков. В плей-офф форвард провёл пять матчей и записал на свой счёт 3 (1+2) балла.

Прошлый сезон Дацюк начал абсолютно феноменальным образом. Легендарный нападающий набирал очки в 11 матчах из 12 на старте регулярного чемпионата. Звено Павла доминировало в атаке и демонстрировало невероятную надёжность и при игре в обороне — на протяжении долгого времени «Автомобилист» не пропускал ни одной шайбы в равных составах, когда Дацюк находился на льду. В середине октября Павел занимал второе место в списке бомбардиров КХЛ, уступая только своему партнёру по звену Алексею Макееву.

Однако травмы не обошли Павла стороной, и после возвращения на лёд его результативность резко снизилась. Впрочем, в плей-офф Дацюк оказался едва ли не единственным светлым пятном в стане своей команды, которая бесславно завершила сезон уже на стадии первого раунда плей-офф. Сейчас главный ветеран российского хоккея находится на самоподготовке, после прохождения которой он и намерен принять решение о целесообразности продолжения карьеры. По словам самого хоккеиста, это произойдёт в конце августа.

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В минувшем сезоне Дацюк обошёл Сергея Фёдорова и разместился на четвёртом месте в списке долгожителей за всю историю лиги. Если многоопытный нападающий продолжит карьеру, то в день своего первого матча в новом сезоне он сместит с третьей строчки тренера московского «Динамо» Вячеслава Козлова. Лидируют по этому показателю Вячеслав Фетисов (51 год и 248 дней) и Доминик Гашек (46 лет и 33 дня).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Ерёменко, 41 год 3 месяца («Динамо» Москва)

Продлил контракт на один сезон в погоне за рекордом двух легенд московского «Динамо»



Статистика в регулярке сезона-2020/2021: 26 матчей, КН 1,75; 93,6% ОБ, 4 матча на «ноль»



Статистика в плей-офф сезона-2020/2021: 4 матча, КН 2,81; 88,7% ОБ

Уже невозможно пересчитать по пальцам обеих рук, сколько раз ставили крест на карьере Александра Ерёменко. В очередной раз легендарного голкипера начали провожать на пенсию в тот момент, когда бело-голубые выменяли из «Авангарда» Эмиля Гарипова. Казалось бы, что во вратарской бригаде «Динамо» всё стало ясно — Гарипов будет бороться за пост первого номера с Иваном Бочаровым, а Ерёменко тихо и спокойно досидит сезон на трибунах. Однако 41-летний голкипер в очередной раз доказал свою состоятельность на самом высоком уровне.

По забавному и удивительному стечению обстоятельств последовавшая после перехода Гарипова неделя стала поворотным моментом в сезоне для Ерёменко. Сначала Александр выдал прекрасный матч в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом» (7:2), а следом в эффектном стиле «засушил» в Уфе и «Салават Юлаев» (3:0). Ерёменко сравнялся с Егором Подомацким по числу матчей на ноль в составе одного клуба в истории чемпионатов России и СССР.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В результате Ерёменко удалось не только в одни ворота выиграть конкуренцию у Гарипова, но и навязать достойное сопротивление Бочарову. В какой-то момент сезона именно Александр снова, как в лучшие годы, был основным вратарём московского «Динамо». Плей-офф заслуженному голкиперу не удался, но вы мне покажите человека в составе бело-голубых, про которого можно будет сказать иное. Неудивительно, что в межсезонье динамовцы продлили контракт с Александром ещё на один сезон.

В недавнем интервью Ерёменко признал, что новый сезон уже точно станет финальной точкой в его блестящей карьере. Но как только Александр окажется в заявке своей команды хотя бы на одну игру регулярного чемпионата, он в очередной раз перепишет историю родного клуба. Ерёменко сравняется с легендарным защитником Валерием Васильевым и не менее легендарным нападающим Александром Мальцевым по числу сезонов за «Динамо». В активе Александра станет 17 сезонов в составе московского клуба — и он окончательно и бесповоротно впишет своё имя в иконостас бело-голубых.

Александр Попов, 40 лет 11 месяцев (ЦСКА)

Остался в армейском клубе, несмотря на отставку Игоря Никитина



Статистика в сезоне-2020/2021: 13 (2+11) очков в 36 матчах регулярки, 4 (1+3) очка в 15 матчах плей-офф



40-летний Попов играл за «Авангард» ещё с бывшим главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным. Сейчас российский форвард является одним из ключевых хоккеистов в раздевалке армейской команды. На протяжении большей части карьеры Александр не отличался невероятными бомбардирскими показателями, но полезность хоккеиста для команды далеко не всегда определяется количеством голов и передач.

Попов относится к числу тех хоккеистов, которым не стоит смотреть в паспорт. Александр — невероятно работоспособный, честный по отношению к хоккею и неприхотливый при выборе партнёров на льду нападающий, не утративший с возрастом свою актуальность. Для КХЛ у него по-прежнему всё в порядке со скоростью и пониманием игры, вдобавок к этому Попов на протяжении всей карьеры был блестящим универсалом. Он может как дополнить лидерское звено команды, так и отпахать в нижних тройках или закрыть меньшинство.

Кому-то могло показаться, что сохранение Попова в составе армейской команды было исключительно желанием Никитина. Однако свой новый контракт с московским клубом Александр подписал буквально через несколько дней после ухода Игоря Валерьевича с поста главного тренера. В ЦСКА осознают ценность опытного нападающего — и не хотят с ним расставаться.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Данис Зарипов, 40 лет 4 месяца («Ак Барс»)

Продлил контракт ещё на один сезон и мечтает о совместной игре с сыном



Статистика в сезоне-2020/2021: 23 (7+16) очка в 35 матчах регулярки, 0 (0+0) очков в 5 матчах плей-офф



Самый титулованный игрок в истории КХЛ пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов на протяжении долгого времени пребывал в статусе неограниченно свободного агента. В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности «+12». На его счету пять матчей в плей-офф, в которых форвард не набрал очков. После длительных переговоров, в которых в том числе принимал участие и президент казанского клуба Наиль Маганов, стороны договорились о продлении контракта на один сезон.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понять мотивацию Зарипова нетрудно — ведь в последнем розыгрыше Кубка Гагарина российский форвард впервые в своей карьере не смог отметиться результативными действиями. Данис потерял место в основном составе «Ак Барса» и наверняка не хочет уходить из хоккея на столь минорной ноте. К тому же Данис грезит мечтой о возможном совместном выходе на лёд со своим сыном.

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Алексей Семёнов, 40 лет 4 месяца («Салават Юлаев»)

Завершил игровую карьеру и стал тренером «Спартака»



Статистика в сезоне-2020/2021: 2 (0+2) очка в 33 матчах регулярки при показателе полезности «-4»

40-летний защитник Семёнов уже в позапрошлом сезоне являлся больше игроком ротации в уфимской команде, нежели стабильным игроком основного состава. В регулярке Алексей появился на льду всего в 37 матчах. Однако в межсезонье «Салават» расстался с габаритным защитником Михаилом Пашниным, в результате чего роль Семёнова должна была измениться.

Предполагалось, что в отсутствии Пашнина Семёнов должен был закрыть роль жёсткого игрока обороны. Алексей никогда не даст в обиду своих одноклубников, проведёт воспитательную беседу практически с любым оппонентом, жёстко припечатает к борту расслабившегося нападающего и сорвёт атаку, а при необходимости легко обнажит кулаки для драки.

При всех своих плюсах невооружённым глазом были очевидны и минусы опытного защитника. С возрастом Семёнов окончательно утратил скорость, что порой приводило к удалениям на ровном месте. По мере приближения решающих матчей Алексей всё чаще оставался в запасе уфимской команды, а в плей-офф и вовсе не сыграл ни одной встречи. В межсезонье Семёнов завершил игровую карьеру и перешёл на тренерский мостик. В новом сезоне Алексей дебютирует в новом для себя качестве, в роли ассистента главного тренера «Спартака» Бориса Миронова.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сергей Мозякин, 40 лет 3 месяца («Металлург» Мг)

Закончил карьеру и отказался от перехода на тренерскую должность



Статистика в сезоне-2020/2021: 21 (10+21) очко в 38 матчах регулярки, 10 (4+6) очков в 11 матчах плей-офф

В минувшем сезоне магнитогорский клуб уступил во втором раунде плей-офф будущему чемпиону — «Авангарду» (2-4), а 40-летний Мозякин с 10 очками стал лучшим бомбардиром уральского клуба в розыгрыше Кубка Гагарина. Ветеран КХЛ разделил звание лучшего бомбардира уральцев в плей-офф с канадским форвардом Тейлором Беком, от услуг которого в «Магнитке» приняли решение отказаться.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По большому счёту за лучшего снайпера в истории КХЛ всё решили в его бывшем клубе. Ещё в конце мая стало известно, что магнитогорский «Металлург» не намерен предлагать звёздному ветерану контракт игрока. Тогда же впервые сообщалось, что прославленный хоккеист может войти в штаб Ильи Воробьёва в качестве тренера по большинству. Об этом говорил директор магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

«Сергею сделано предложение по работе в тренерском штабе. К сожалению, у нас состав не укомплектован, мы ведём переговоры с некоторыми игроками, и места под потолком зарплат у нас особенно нет. Учитывая опыт игры Сергея, особенно в большинстве, мы бы хотели сохранить его в тренерском штабе в качестве специалиста по большинству. Ответа от Сергея пока нет. Конечно, желание продолжить игровую карьеру у Сергея ещё есть. Но… есть ещё и цифры», — говорил Ласьков в интервью изданию «Р-Спорт».

Не получив предложения о заключении нового контракта, ветеран российского хоккея поставил точку в своей игровой карьере. Но и от предложения Ильи Воробьёва войти в тренерский штаб уральского клуба Мозякин отказался. По словам главного тренера «Магнитки», прославленный хоккеист ещё не готов к настолько резким переменам в своей жизни. Ближайшее время Сергей намерен посвятить отдыху от хоккея, после чего стороны могут вернуться к переговорам о продолжении сотрудничества.