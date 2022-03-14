Заместитель генерального директора ХК «Сочи» рассказал о развитии клубной вертикали

Заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал о развитии клубной вертикали.

«Нам бы очень хотелось сохранить партнёрские отношения с «Ростовом» в ВХЛ. Это не наш прямой фарм-клуб, у клуба есть амбициозные задачи, состав подбирается соответствующий. Мы постоянно на связи с руководством и главным тренером Григорием Пантелеевым. Изначально договорились, что там будут только те игроки, которые должны действительно играть, попадать в состав, помогать команде. В следующем сезоне таких ребят должно быть гораздо больше с нашей стороны. У «Ростова» один из самых маленьких бюджетов в ВХЛ, но команда мало того что попала в плей-офф, так ещё в этом сезоне реально боролась за четвёрку в регулярке. Конечно, для нас важен момент хорошей логистики, близость Ростова к Сочи, быстрота и экономичность при перемещении игроков.



На что обращаем внимание, когда поднимаем молодого хоккеиста из МХЛ в КХЛ? При передвижении игрока из МХЛ в КХЛ должно сойтись несколько факторов. И на статистику игрока в МХЛ не обязательно обращать пристальное внимание. Вернее, так: она показывает, какого калибра игрок будет в долгосрочной перспективе, какую нишу он займёт в команде. Если игрок набирает много очков, соответственно, он получает в МХЛ много игрового времени. Сразу в КХЛ ему его никто не даст, он должен игровое время заслужить в тренировочном процессе. Надо понимать, что изначально такой молодой игрок попадает в 4-5 звено, где время на льду минимально. Важно, насколько быстро он пропустит через себя задачу более сложного уровня, перестроит свой мозг в понимании и выполнении того, что требуется сделать за отведённое время на льду. Ему нужно понять: не чем «я хуже», а в чём «я лучше» своих конкурентов – в плане скорости, физики, техники, самоотверженности и т.д.



Планируется ли кого-то привлечь к тренировкам «Сочи» после того, как «Капитан» завершит регулярный чемпионат? Помимо Данилы Авершина и Александра Гордина, возможно, ещё кто-то появится. Приехали после плей-офф из «Ростова» Егор Смирнов и Иван Казаков. Знаем, что многим игрокам надо будет решить после сезона некоторые вопросы с учёбой. А вот после небольшой паузы планируется, что в Ступино продолжатся тренировки для молодых игроков с целью просмотра кандидатов на будущий сезон.

Всегда повторяем ребятам, что все они находятся в поле нашего зрения, всем мы готовы дать шанс. Каждый, кто попадает в «Капитан», должен понимать: подмосковная команда – ближайший резерв хоккейного клуба «Сочи», – цитирует Бадюкова официальный сайт клуба.