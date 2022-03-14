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Мэттьюс пропустит два матча «Торонто» из-за удара клюшкой защитника «Баффало»

Мэттьюс пропустит два матча «Торонто» из-за удара клюшкой защитника «Баффало»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс дисквалифицирован за эпизод, произошедший в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (2:5).

24-летний форвард пропустит два матча из-за удара клюшкой в голову шведского защитника «Баффало» Расмуса Далина. Отметим, что Мэттьюс стал автором заброшенной шайбы в прошедшей встрече.

Американский форвард «Мэйпл Лифс» не примет участия во встречах с «Даллас Старз» (16 марта, 2:00 мск) и «Каролиной Харрикейнз» (18 марта, 2:00 мск).

«Торонто» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков после 59 матчей. «Баффало» — на 13-й строчке Востока, заработав 48 баллов за 60 проведённых встреч.

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