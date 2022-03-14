Мэттьюс пропустит два матча «Торонто» из-за удара клюшкой защитника «Баффало»
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс дисквалифицирован за эпизод, произошедший в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (2:5).
24-летний форвард пропустит два матча из-за удара клюшкой в голову шведского защитника «Баффало» Расмуса Далина. Отметим, что Мэттьюс стал автором заброшенной шайбы в прошедшей встрече.
Американский форвард «Мэйпл Лифс» не примет участия во встречах с «Даллас Старз» (16 марта, 2:00 мск) и «Каролиной Харрикейнз» (18 марта, 2:00 мск).
«Торонто» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков после 59 матчей. «Баффало» — на 13-й строчке Востока, заработав 48 баллов за 60 проведённых встреч.
Комментарии
- 14 марта 2022
-
21:12
-
20:57
-
20:41
-
20:31
-
20:13
-
20:06
-
19:31
-
19:21
-
18:45
-
18:04
-
17:22
-
16:46
-
16:26
-
15:40
-
15:33
-
14:30
-
14:00
-
13:59
-
13:30
-
12:15
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:19
-
09:44
-
09:36
-
08:55
-
08:54
-
08:05
-
07:39
-
06:50
-
05:56
-
05:42
Партнерский контент