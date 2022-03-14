НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх звёзд прошедшей игровой недели.
Первое место занял нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. В трёх встречах с «Анахайм Дакс» (8:3), «Бостон Брюинз» (3:4) и «Оттавой Сенаторз» (6:3) 33-летний форвард набрал 10 (1+9) очков. Также Кейн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Чикаго» в истории.
Вторая звезда — голкипер «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём, одержавший победу в трёх матчах с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1), «Детройт Ред Уингз» (3:0) и «Эдмонтон Ойлерз» (3:1), пропуская 0,67 шайбы за матч.
Третье место занял капитан и нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли, набравший 8 (7+1) очков в матчах с «Колорадо Эвеланш» (4:5), «Коламбус Блю Джекетс» (6:0), «Виннипег Джетс» (5:2) и «Анахайм Дакс» (4:3).
- 14 марта 2022
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