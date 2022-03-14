Кудашов: сами игроки «Динамо» были недовольны, что серия складывается таким образом

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру клуба в седьмом матче с «Северсталью» (2:1), а также подвёл итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ с череповецким клубом (4-3).
«За счёт чего сегодня выдали лучший старт в серии? Сами игроки были недовольны, что таким образом складывается серия. Сказалось это. А вообще на всех установках говорилось, что надо начинать так сильно.
Серия с ЦСКА? Мы все вместе ставим перед собой высокие цели. Завтра будет выходной, можно восстановиться. И не сразу скажешь, что лучше — играть или отдыхать в плей-офф. У команды прошла подготовка, и физически мы готовы. Вопрос в восстановлении.
Долго ли думали над тем, когда ставить сегодня в ворота? Да нет, планов всегда много, а дальше идёт оперативное управление в ходе серии. Колебаний не было. Сможет ли он продолжить дальше? Давайте мы немного отдохнём, всё взвесим и посмотрим, кто будет начинать эту серию», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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