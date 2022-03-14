Уникальная победа «Динамо». Взяли серию плей-офф в решающем матче, переписав историю клуба

Первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги потерял одну пару ещё до начала розыгрыша Кубка Гагарина 2022 года. Это произошло после отказа «Йокерита» от выступления в турнире. Ещё три пары (две в Западной конференции и одна – в Восточной) уложились в четыре матча – ЦСКА, СКА и «Трактор» не отдали своим соперникам ни одной встречи. Магнитогорский «Металлург» в пятиматчевой серии взял верх над «Барысом», а «Авангард» за шесть матчей управился с «Ак Барсом».

В результате только в одной серии первого раунда понадобился решающий матч – московское «Динамо» и «Северсталь» использовали максимальное количество игр для выявления победителя противостояния. У череповецкого коллектива на кону стояло повторение лучшего результата в истории клуба в КХЛ. За предыдущие 11 сезонов череповчане пять раз пробивались в плей-офф, но лишь однажды смогли преодолеть барьер первого раунда. Это произошло в 2013 году, когда «Северсталь» выиграла серию плей-офф у «Локомотива» (4-2). И ни разу в своей истории до настоящего момента череповчанам не приходилось играть седьмой матч серии.

В свою очередь, в активе московского клуба уже был опыт участия в решающих матчах – причём как сверхудачный, так и сверхпровальный. В 2012 году динамовцы выиграли Кубок Гагарина, в семиматчевой серии сломив сопротивление «Авангарда». Автором единственного гола в последнем матче сезона стал чешский форвард Якуб Клепиш. На льду «Арены-Омск» московский коллектив оформил своё первое чемпионство в КХЛ.

А спустя два года уже на домашнем льду в ранге действующего чемпиона страны и свежеиспечённого обладателя Кубка Континента динамовцы потерпели крушение в седьмом матче серии с «Локомотивом» (1:5), с треском вылетев из плей-офф уже на стадии первого раунда. Тот матч стал последним для Олега Знарка в роли главного тренера московского «Динамо».

Что объединяет все три седьмых матча в истории московского клуба? Фигура многоопытного голкипера бело-голубых Александра Ерёменко. 41-летний вратарь остался единственным игроком в нынешнем составе московского «Динамо», который принимал участие в обоих предыдущих седьмых матчах в истории клуба. Собственно, именно вратарский вопрос был ключевым в различных обсуждениях перед стартом сегодняшнего матча.

«Перед матчем есть очень интересный момент – кто будет играть в воротах московского «Динамо». У «Северстали» всё понятно – сыграет Подъяпольский. А здесь будем ждать, кому Кудашов доверит пост номер один. Кому бы доверился я? Хороший вопрос. Но тренерский штаб «Динамо» находится внутри коллектива и наверняка примет правильное решение. У команды очень опытный штаб – и наверняка у Кудашова есть план. Он поставит вратаря, которому будет больше доверять. Здесь слово за штабом «Динамо». Тут советчики не нужны, потому что они знают, что происходит внутри команды», – сказал «Чемпионату» бывший главный тренер «Динамо» Владимир Воробьёв.

На протяжении всего регулярного чемпионата основным вратарём «Динамо» считался 26-летний Иван Бочаров. В гладкой части сезона российский голкипер выступал с переменным успехом, однако удачных матчей в его активе было больше, чем неудачных. Именно на Бочарова ожидаемо пал выбор Кудашова перед стартом плей-офф, но начало серии с «Северсталью» у Ивана не задалось. С ним москвичи проиграли два матча подряд, после чего в воротах появился Ерёменко. С Александром на последнем рубеже дела у бело-голубых пошли намного лучше – и они выиграли три матча подряд, захватив минимальное преимущество в серии.

Но в предыдущем матче уже сам Ерёменко в ходе матча при счёте 3:0 в пользу «Северстали» был вынужден уступить Бочарову место в воротах. Никакой вины многоопытного голкипера в трёх пропущенных шайбах не было, но факт оставался фактом – шестой матч серии в воротах «Динамо» завершал Бочаров. На кого делать ставку в матче, в котором нет ни малейшего права на ошибку? На опыт Александра или на молодость Ивана? Тренерский штаб Кудашова сделал ставку на Ерёменко, доверив ему в понедельник определять судьбу всего сезона.

Впрочем, первая работа в матче у Ерёменко появилась только на 13-й минуте стартового периода, когда хозяева остались в меньшинстве после удаления Вадима Шипачёва. К тому моменту статистика бросков в створ ворот фиксировала подавляющее преимущество динамовской команды – 13:0. В решающий момент серии москвичи выдали лучший старт матча и добились желаемого – Иван Игумнов открыл счёт в игре, совершив идеальное подправление с пятака.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Немного оправившись от стартового штурма, гости постепенно старались поймать свою игру – в помощь им было два подряд большинства. Однако реализовать лишнего игрокам «Северстали» не удалось, за что последовала незамедлительная расплата. Вячеслав Войнов разрядил пушку от синей линии, использовав удаление Николая Тимашова, допустившего выброс шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Результативность Войнова в этом плей-офф продолжает поражать воображение. После возвращения с Олимпиады двукратный обладатель Кубка Стэнли играет на уровне своих лучших образцов. В регулярке 32-летний защитник отметился всего 5 шайбами в 40 матчах при показателе полезности «-10», тогда как в 7 матчах серии с «Северсталью» на счету Вячеслава 5 точных бросков при полезности «+4». За одну серию плей-офф Войнов отличился столько же раз, сколько за весь регулярный чемпионат.

На перерыв команды отправились при преимуществе «Динамо» в две шайбы. И такая разница в счёте полностью соответствовала тому, что происходило на льду в первые 20 минут. В активе Подъяпольского значилось 16 отражённых бросков – и, если бы не спасения Владислава, интрига в противостоянии умерла бы задолго до финальной сирены. Ещё один шанс вернуться в игру у гостей был во втором периоде, когда игроки «Северстали» получили сначала простое, а затем и двойное большинство – после удалений Михаила Фисенко (на две минуты) и Андрея Педана (на четыре минуты) соответственно.

На протяжении всей серии большинство было одним из ключевых козырей в игре череповецкой команды, но в седьмом матче этот компонент у «Северстали» не задался. Очень негативным образом на череповчанах отразилась потеря одного из их главных лидеров – финского форварда Йоонаса Няттинена. В конце шестого матча 31-летний нападающий подрался с защитником «Динамо» Сергеем Бойковым и скорее всего, именно там получил роковое повреждение, которое помешало ему сыграть в понедельник. Няттинена включили в заявку на решающую игру, но уже на раскатке финн окончательно понял, что самочувствие не позволит ему принять участие в матче. В 6 встречах финн отметился 7 (4+3) результативными действиями – и его отсутствие значительно ослабило атакующие порядки «Северстали».

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Несмотря ни на что, подопечные Разина до последнего боролись за выход в следующий раунд. И в начале третьего периода Егор Морозов с пятака подправил шайбу в ворота после броска Якоба Стенквиста, сократив отставание в счёте до минимума. Но на большее «Северсталь» уже не хватило. За пять минут до конца основного времени гости ещё раз получили шансы сыграть в большинстве, но отличиться им не удалось. Ближе всех к голу был Кирилл Пилипенко, но шайба после его броска угодила в штангу.

Таким образом, «Динамо» во второй раз в своей истории выиграло семиматчевую серию плей-офф и впервые победило в решающем матче на московском льду. Примечательно, что для московского клуба эта серия стала 26-й в истории выступления команды в плей-офф КХЛ. Ранее за всё это время динамовцы лишь однажды начинали серию со счёта 0-2. Это произошло в 2010 году – в серии со «Спартаком», когда противостояние велось до трёх побед. Тогда бело-голубым отыграться не удалось – и красно-белые дожали оппонента со счётом 3-1.

Если рассуждать более глобально, то за время выступления в КХЛ ранее динамовцы восемь раз уступали в ходе серии в два матча (0-2 или 1-3), и лишь однажды бело-голубым удалось совершить победный камбэк – в 2012 году в финале Кубка Гагарина с «Авангардом», когда капитаном московской команды был её нынешний главный тренер Алексей Кудашов. Во всех остальных случаях динамовцы в итоге проигрывали серию.

И самой интересной статистической деталью сегодняшнего успеха «Динамо» стал тот факт, что москвичи впервые за всю свою российскую историю смогли выиграть серию плей-офф в год проведения зимней Олимпиады. В 2002 году динамовцы проиграли в четвертьфинале чемпионата России «Ак Барсу» (0-3), в 2006-м – на аналогичной стадии уступили «Ладе» (1-3), спустя четыре года в первом раунде плей-офф КХЛ сенсационно вылетели от рижского «Динамо» (2-4), в 2014-м – не смогли пройти «Локомотив» (3-4), а в 2018 году москвичи и вовсе остались за бортом плей-офф. Пять олимпийских сезонов подряд динамовцы терпели неудачу за неудачей, так что сегодняшняя победа стала действительно уникальной для бело-голубых.

Теперь во втором раунде плей-офф подопечные Кудашова сыграют с московским ЦСКА, который уже давно ждал своего соперника по следующему кругу. Серия двух столичных коллективов стартует уже 17 марта. Днём спустя в Санкт-Петербурге СКА и «Спартак» начнут своё выяснение отношений в полуфинале Западной конференции. А в первом раунде плей-офф КХЛ поставлена точка. «Северсталь» провела отличную серию, до последнего оставаясь в игре, но повторить клубный рекорд в КХЛ череповчанам так и не удалось.