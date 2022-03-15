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Защитник «Аризоны», являющийся одним из кандидатов на обмен в дедлайн, выбыл на 2-4 недели

Защитник «Аризоны», являющийся одним из кандидатов на обмен в дедлайн, выбыл на 2-4 недели
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Защитник «Аризоны Койотс» Джейкоб Чикран пропустит 2-4 недели из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ.

23-летний игрок обороны получил повреждение в столкновении с защитником «Бостон Брюинз» Дереком Форбортом во встрече, прошедшей в воскресенье, 13 марта (2:3).

Отметим, что Чикран входит в число главных кандидатов на обмен перед дедлайном Национальной хоккейной лиги, который произойдёт 21 марта. Его контракт с кэпхитом в $ 4,6 млн действует до окончания сезона-2024/2025.

Всего в текущем сезоне защитник провёл 47 матчей, в которых набрал 21 (7+14) очко при показателе полезности «-20». «Аризона» занимает 15-е место в таблице Западной конференции, набрав 42 очка после 59 матчей.

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