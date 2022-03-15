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Нестеров: Шипачёва на Олимпиаде перегрузили информацией. Из него делали Кучерова

Нестеров: Шипачёва на Олимпиаде перегрузили информацией. Из него делали Кучерова
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Защитник ЦСКА и сборной России Никита Нестеров поделился мнением об игре Вадима Шипачёва на Олимпийских играх — 2022, а также об игре национальной команды на турнире в большинстве.

«У Шипы ни одна подкидка не прошла. Ни в центр, ни на дальнюю. Причина? Думаю, его перегрузили информацией. Из него делали Кучерова, который отдаёт и бросает. А Шипа на бросает. Думаю, его просто не раскрыли до конца, не дали раскрыться.

Все привыкли ждать, что мы выиграем 5:0 и набирают очки Шипачёв и Гусев, они всё время выделяются. А их тут подзакрыли, и давай говорить откровенно: скорости у них нет.

Большинство на Олимпиаде? Сначала не пошло у нас. Было небольшое недопонимание друг друга, другие требования. Изначально были такие же наигрыши, как в ЦСКА, но затем начали придумывать. У нас было целых четыре защитника, которые могли выйти в большинстве, я этого немного не понял», — сказал Нестеров в подкасте «Хоккейная кухня».

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