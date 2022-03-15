Гендиректор минского «Динамо» ответил на вопрос о продлении контракта с Крэйгом Вудкрофтом

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал продление контракта с главным тренером клуба Крэйгом Вудкрофтом.



«У Вудкрофта должен быть долгосрочный контракт. Задача была выполнена — выход в плей-офф. Его контракт будет продлён автоматически. У самого Крэйга большое желание работать в Беларуси. У него планы работать за сборную, на благо белорусского хоккея», — приводит слова Сушко «Белорусский хоккей».



В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 подопечные Крэйга Вудкрофта уступили санкт-петербургскому СКА в серии со счётом 0-4.