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Гендиректор минского «Динамо» ответил на вопрос о продлении контракта с Крэйгом Вудкрофтом

Гендиректор минского «Динамо» ответил на вопрос о продлении контракта с Крэйгом Вудкрофтом
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Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал продление контракта с главным тренером клуба Крэйгом Вудкрофтом.

«У Вудкрофта должен быть долгосрочный контракт. Задача была выполнена — выход в плей-офф. Его контракт будет продлён автоматически. У самого Крэйга большое желание работать в Беларуси. У него планы работать за сборную, на благо белорусского хоккея», — приводит слова Сушко «Белорусский хоккей».

В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 подопечные Крэйга Вудкрофта уступили санкт-петербургскому СКА в серии со счётом 0-4.

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