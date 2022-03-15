Обладатель Кубка Гагарина — 2012 Михаил Анисин спел на закрытии сезона в ХК «Чебоксары»

Хоккейный клуб «Чебоксары», выступающий в ВХЛ-Б и не сумевший попасть в плей-офф, отметил завершение сезона-2021/2022.
Нападающий клуба Михаил Анисин выступил на мероприятии, исполнив несколько песен. Видео можно посмотреть в группе ХК «Чебоксары» во «Вконтакте».
Напомним, Анисин является обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо», лучшим снайпером того розыгрыша (16 шайб в плей-офф). Кроме того, он был участником Матча звёзд КХЛ.
За игровую карьеру выступал в различных клубах КХЛ: в «Сибири», «Северстали», «Витязе», московском «Динамо», «Сочи», «Нефтехимике», новокузнецком «Металлурге». В прошлом сезоне Михаил Анисин играл за ХК «Ижсталь» в ВХЛ-А и в чемпионате Словакии по хоккею.
В текущем сезоне он успел провести за «Чебоксары» 10 матчей, в которых набрал 10 (5+5) очков. Ранее стало известно, что клуб из столицы Чувашии объявил о расторжении контрактов со всеми хоккеистами и тренерами.
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