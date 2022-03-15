Клод Жиру: возможно, это худший сезон за всё моё время в «Филадельфии»

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру назвал текущий сезон Национальной хоккейной лиги худшим в карьере.

«Возможно, это худший сезон за всё моё время в команде. Он очень тяжёлый. Конечно, у нас было много травмированных, но я не собираюсь искать оправдания.

Нам предстоит провести несколько встреч с руководством и обсудить план команды не только на этот сезон, но и на будущее», – цитирует хоккеиста The Score.

Напомним, в текущем сезоне после 59 игр «Филадельфия» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции. На счету форварда Жиру 56 матчей и 41 набранное очко: нападающий забросил 18 шайб и отдал 23 результативные передачи.

Напомним, по окончании сезоне Жиру может стать неограниченно свободным агентом. Его кэпхит составляет $ 8,275 млн. Также в соглашении есть пункт о полном запрете на обмен.