Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ

Благодаря 767-й шайбе за карьеру в НХЛ, отправленной в ворота соотечественника из «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата, 36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

Овечкину удалось обойти другого легендарного европейца – чешского нападающего Яромира Ягра. До сегодняшнего дня у обоих было по 766 голов, а благодаря голу с «Айлендерс» Александр уходит в отрыв.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ впереди Овечкина лишь два игрока – это Горди Хоу с 801 шайбой и лидер — Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Таким образом, Овечкин набирает 72-е (37+35) очко в 59-й игре нынешнего сезона при коэффициенте полезности «+8» и 10 минутах штрафного времени.

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