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Александр Овечкин обошёл Яромира Ягра в списке снайперов в истории НХЛ

Александр Овечкин обошёл Яромира Ягра в списке снайперов в истории НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт 3-й период, счёт в матче – 3:3.

На 15-й минуте заключительной двадцатиминутки хозяев вперёд вывел 36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 37-й в текущем сезоне. Ему ассистировал соотечественник – Евгений Кузнецов, который оформил ассистентский дубль.

Таким образом, Александр обошёл Яромира Ягра, с которым ранее делил третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина теперь 767 заброшенных шайб, что на одну больше, чем у чешского нападающего. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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